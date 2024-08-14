勞力士蒙特雷老爺車大賽50周年　名車、賽道與傳奇經典華麗邂逅

每年夏季，賽車愛好者皆齊聚風景如畫的加州蒙特雷半島，共同見證經典老爺車與前沿創新的精彩交匯。自1997年起，勞力士一直致力支持這些老爺車活動，矢志守護汽車傳統。

2024年，勞力士迎來勞力士蒙特雷老爺車大賽五十週年紀念，將聚集眾多先鋒人物及數百輛精品老爺車，一起見證多位賽車高手奔馳的精彩時刻。（ROLEX）

今年，勞力士迎來勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunion）五十周年紀念，該賽事將聚集眾多先鋒人物及數百輛精品老爺車，繼續傳揚舊式賽車精髓。

今年賽事將會在衛士泰克拉古那賽卡賽道舉行，曾經誕生許多世界傑出賽車手。（ROLEX）

賽事將於衛士泰克拉古那賽卡賽道（WeatherTech Raceway Laguna Seca）舉行。該賽道曾迎來多位世界傑出賽車手，其中包括勞力士的五位賽車運動代言人。

傑奇·史都華爵士（Sir Jackie Stewart）於1965年參加美國公路賽車錦標賽（United States Road Racing Championship），並於1969年首獲國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍（FIA Formula 1® Drivers' World Championship），他在職業生涯中曾三次獲得這項殊榮。身為與勞力士結緣逾55年的傳奇人物，史都華爵士表示：

「五十周年紀念是勞力士蒙特雷老爺車大賽的重要里程碑。1960 年代，我初次馳騁於拉古那賽卡賽道，並留下許多美好回憶。如今，拉古那賽卡仍是世界知名賽道之一。退役後，我曾多次出席蒙特雷老爺車大賽。能夠親眼見證精美非凡的賽車展開激烈角逐，我倍感榮幸。這些賽車可謂賽車運動發展歷程的生動縮影。這項為期四天的盛會將勞力士與蒙特雷老爺車大賽緊密連繫，展現出高標準的精準度與工程技術，充分彰顯勞力士投入全球賽車運動。」

1965年首獲國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍傑奇·史都華爵士表示，能夠在50週年紀念親眼見證精美非凡的賽車展開激烈角逐，覺得非常榮幸。（ROLEX）

多位同為勞力士代言人的車手亦追隨史都華爵士的腳步，大膽挑戰這條綿延起伏的賽道。1998年，馬克 · 韋伯（Mark Webber）曾在此參與國際汽聯GT世界錦標賽（FIA GT Championship），並在GT1組別中獲得總排名第二的出色成績。

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2001年，利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）九屆冠軍得主克里斯滕森（Tom Kristensen）在該賽道參加美國利曼系列賽（American Le Mans Series），並於2022年在此擔任勞力士蒙特雷老爺車大賽的總指揮。

近年來，2009 年國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍詹森· 巴頓（Jenson Button）亦曾在蒙特雷老爺車大賽中駕駛知名跑車馳騁於該賽道。女子賽車手傑米 · 查德維克（Jamie Chadwick）曾於2023年在這條著名賽道上參與角逐，並將於今年夏季參加Indy NXT系列賽，重返拉古那賽卡賽道。

勞力士蒙特雷老爺車大賽50週年紀念將於8月14日至8月17日舉行。屆時將會聚集世界各地性能出眾且珍貴稀有的頂級賽車，營造出熱鬧興奮的賽場氣氛。（ROLEX）

勞力士蒙特雷老爺車大賽五十周年紀念盛會將於8月14日（週三）至8月17日（週六）舉行。這項賽事原名為「蒙特雷歷史汽車大賽」（Monterey Historic Automobile Races），創辦於1974年，此次五十週年盛會旨在表彰賽車運動中菁英車手的輝煌成就以及其與賽車的共同回憶。勞力士長期支持這些老爺車活動，於2001年首度與蒙特雷老爺車大賽合作，並於2010年成為該賽事的冠名贊助商。談及勞力士的支持，勞力士代言人巴頓表示：

「勞力士投入參與經典汽車活動，彰顯了品牌追求雋永優雅與守護賽車運動歷史的長期承諾。勞力士蒙特雷老爺車大賽聚集了世界各地性能出眾且珍貴稀有的頂級賽車，營造出熱鬧興奮的賽場氣氛。在拉古那賽卡賽道，即使是駕駛1950年代的賽車，也同樣令人振奮不已。我十分喜愛這條賽道。賽道蜿蜒曲折，盲區極多，需要高超技巧方能駕馭彎道煞車，尤其是駕駛老爺車。」

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