保時捷定制夢想之車　傳奇911 Speedster重生成蒙特雷汽車周焦點

【Porsche/ 保時捷】每位車迷心目中總會有一輛Dream car，有能力的話大可收藏，但又有幾多人能夠親手打造？早前在蒙特雷汽車周（Monterey Car Week 2024）上，一輛引人注目的保時捷911 Speedster成為了場上的焦點之一，這輛基於1994年經典911打造出來的跑車保留了保時捷傳奇傳統的獨特性，並經過全面改造之後成為了劃時代又獨一無二的傑作，原來竟是由意大利建築師兼工業設計師Luca Trazzi親手打造的愛驅。

定制版911 Speedster（圖片來源：保時捷）

Trazzi將夢想變成現實的過程，源自於保時捷一個名為「Sonderwunsch」的計劃，車廠重新詮釋了70年代一個傳奇定制計劃，為客戶提供共同設計夢想之車的難得機會，在車廠以專業方式輔助進行，客戶則涉足設計及參與製造過程，有賴於工程和生產團隊的合作之下完美反映出客戶的願望。是次絕對是計劃的一個成功例子，花上了3年時間以一輛1994年產的911 Carrera Cabriolet為基礎，確保每個細節都修改成Trazzi心目中的嚴格標準。Speedster起源自1954年，這款雙座位跑車兼具開放式與極具表現力的駕駛體驗，較短的擋風玻璃和後蓋是為車型的經典設計，不過在車廠的歷史上常規量產的第四代911（993型）並沒有推出過Speedster版本，曾經定制過兩輛，其中一輛已住進了博物館。至今直到Sonderwunsch這個特殊定制計劃出現之後，車迷才有機會實現擁有911 Speedster的夢想。

圖片來源：保時捷

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Luca Trazzi是來自意大利的建築師和工業設計師，也是設計網站designboom的創辦人，他擅於設計一些注重細節的作品，以藝術手法來演繹空間。他是次兼為客戶與設計師的雙重身分，他從小就愛上保時捷Speedster，直到長大後努力地擁有自己的首輛保時捷，是來自1955年的Speedster 1600 Super，成為了是次計劃一個重要的參考對象。在他的Speedster收藏中唯獨缺少一輛993型911 Speedster，當他極為渴望擁有自己的夢想之車，但發現根本無法找到，於是決定自己親手打造一輛。

圖片來源：保時捷

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911 Speedster的外觀遵從了Trazzi渴望的經典Speedster元素，包括後蓋和擋風玻璃採用了黑色細框設計，有助於突顯流暢的線條，保留了標誌性的較短的擋風玻璃和光滑的後蓋，採用60年代跑車經典設計的黑色錐形車外後視鏡，配以Turbo車型專屬的18吋黑色輕合金車輪，配備了911 Carrera RS（993型）的組件，包括引擎、底盤、轉向和煞車系統，以及可產生221 kW功率的3.8升風冷六缸水平對置引擎，是為當時同類型引擎中最為強大的一款。同時參考了911 Turbo（993型）的前擾流板、側裙板和後擋泥板，指示燈、尾燈和貫穿式尾燈則經過重新設計。

Luca Trazzi及其愛犬的「Otto」（圖片來源：保時捷）

專門研發出來的黃色名為「Otto Yellow」，是來自Trazzi的愛犬的名字（圖片來源：保時捷）

新車選用的獨特醒目黃色是為專門研發出來的顏色，名為「Otto Yellow」，是來自Trazzi的愛犬的名字。為了將經典車型帶到現代，作品配備了先進資訊娛樂系統包括保時捷通訊管理系統、導航和Apple CarPlay功能，開機畫面可根據客戶需求進行個人化設定。在內裝方面，主要以黑色真皮輔以黃色裝飾縫線，座椅中心採用手工裁剪的黃色和黑色格紋圖案，儀表板、中控台、手煞車、換檔桿以及椅背均採用碳纖維材質，經典與現代的融合是為此作的一大魅力，相信亦只有透過定制計劃才得以實現。

圖片來源：保時捷

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