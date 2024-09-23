真榮田鄉敦演出穿越時代愛情微電影　日產經典型號重現美好時光

於1933年創立的日產（Nissan），由去年開始舉行一連串慶祝品牌成立90周年的大型推動活動，壓軸鉅獻就是日前正式在多個社交平台首度放送的主題微電影《Nissan Love Story》。播放之後，無論是車迷還是「哈日族」，都看得非常開心及感動。

《Nissan Love Story》去片：

這齣微電影全長超過4分鐘，以多部日產經典型號及愛情故事，貫穿日產成立之後的數個重要年代。甫開場，畫面刻意以4:3傳統影視比例展現1950年代的東京銀座街頭，24歲的日本新晉藝人真榮田鄉敦（他是千葉真一其中一名兒子）在喫茶店門前打開Datsun 110的車頭引擎艙蓋檢視狀況，沒多久後就邂逅了今年同樣是24歲的漂亮女藝人見上 愛（在Netflix電影《幽遊白書》飾演雪菜），兩人一見鍾情，愛情故事由此展開。

故事由1950年代的銀座喫茶店開始，首先出場的日產名車就是Datsun 110。（Nissan）

隨住劇情推進，更多來自不同年代的日產經典車現身短片之中，當中包括初代跑車版Sunny（B10）、Cherry X-1（PE10，日產第一款前置引擎、前輪帶動型號）、Laurel（C130，在1970s熱賣的兩門跑車）、元祖GT-R：Skyline 2000GT-R（KPGC110）、Be-1（產量只得1萬部的經典潮流車）、Silvia（S13）、Fairlady Z（Z33）、Juke（F15），最後出場的是目前在歐洲、日本發售中的新型純電動SUV：ARIYA及被視為日產潮流SUV始祖型號、今時今日仍能吸引車迷投以注目禮的Rasheen（RB14）。男、女主角亦與這些跨時代日產車，一同經歷了愛情故事的悲歡離合。

男主角真榮田鄉敦與女主角見上 愛，於片中的衣著打扮，給觀眾上了一課近代時裝發展史；貫穿全片的主題曲《メロドラマ》，更邀請到新晉創作歌手Natori及Imase聯手主理。（Nissan）

《Nissan Love Story》幕後花絮：

為慶祝創立90年，日產曾於去年底一口氣推出五款周年紀念型號。（Nissan）

另外值得一提的是，《Nissan Love Story》的背景音樂，亦是這次拍攝企劃的主題曲《メロドラマ》（即通俗劇Melodrama），原來是由兩位大熱的新生代創作歌手Natori及Imase合力炮製曲詞，旋律悅耳而且歌詞容易引起駕車人共鳴，推薦！

最後，一起看Natori & Imase版本主題曲MV：