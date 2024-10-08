英國車廠Lotus新概念車Theory 1　輕量化極致追求邁步駕駛新體驗

【Lotus】汽車設計是體現出創新技術的領域，未來汽車的想象總是使人著迷，不少概念車的誕生不僅是技術的展示，也影響著未來汽車的發展，將科幻氣息與技術創新帶到現實世界。早前英國著名跑車品牌Lotus推出了一款全新概念車「Theory 1」，車如其名，是將定義未來汽車的理論實踐到現實的重要一步，實為一場技術盛宴。

圖片來源：Lotus

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Lotus向來以輕量化及敏捷的駕駛體驗見稱，是次推出的「Theory 1」繼承了這項傳統，並且引入了全新的設計概念及技術，務求將之呈現為不只是一部車，卻是一個向未來宣示設計方向的宣言，打造出全新「DNA」——結合「Digital」、「Natural」以及「Analogue」三大重點。可想而知Theory 1的設計理念強調數碼化及自然的平衡，體現在車內配備的「Soft Robotics」座椅，可以透過內置的充氣囊與駕駛者和乘客進行互動，有助於提高舒適度、通過接觸傳達信號指示駕駛者應該何時轉向或剎車，並且對各種指令作出反應，例如變更汽車的駕駛模式時座椅將重新配置其支撐墊，實現了一種更為沉浸式的全新駕駛體驗，被品牌稱之為「Lotuswear」，這項技術是與德國初創公司MotorSkins所合作開發的，是為首次應用於汽車的技術。

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在外觀設計上Theory 1主打流暢且具未來感的造型，車身長4.5米、寬2米，卻僅重1,600公斤，突顯出品牌對於輕量化的極致追求，品牌指出很多客戶渴望的輕量化其實是可以被實現出來的，以往的代價為功率，解決方法則是從中取得平衡。為做到這一點，設計中採用了應力承載電動摩打和電池，可以提高結構的穩定性從中減少了傳統底盤所需的材料。此外，吸睛之處落在3座椅設定，駕駛座位於中間，2個乘客座位置於後方，也採用了大量碳纖維材質。輕量化及強度表現仍然得到保證，能夠做到2.5秒內完成0至100公里/小時加速以及極速時速達320。

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另一項引人注目的功能是新開發的車門系統，系統透過向後和向上滑動來打開車門，當打開車門時不會增加汽車的佔地面積，也方便到用家在狹窄的環境下進出車輛。品牌與英國音響品牌KEF合作，設計的揚聲器位於耳朵兩旁，車內的每位乘客都能選擇聆聽增強的駕駛聲音、降噪、音樂或視訊的功能及效果。在視覺效果方面，匠心採用了「Technology Line」設計，是為一條貫穿車身的燈帶，能夠隨著駕駛狀態發出迷人光線，同時與其他道路使用者進行溝通，這項技術基於內置的各種感測器和攝像頭來實現，兼具實時監控周圍環境，並通過燈光提示駕駛者潛在危險之功能。

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新作有很多細節為用家帶來了驚喜，Lotus計劃在2028年之前將所有車型轉為電動車，Theory 1則是作為先行部隊以種種嶄新的設計展示出未來的野心，作為一部概念車不僅是極具未來感的作品，也是一種對汽車的未來之探索與展望，甚至是品牌的一次重塑，創造出全新的駕駛體驗同時增強市場上的競爭力，提供了一些完全獨特的想法，無疑將吸引一批追求高性能與環保兼備的受眾群。雖然品牌現時未有將之量產出售的打算，但車迷們仍有機會在未來見到此作的影子實現在不同的車款之上。