Tesla Cybercab登場反應兩極　難以理解的兩座位設計引熱議

【Telsa/ 電動車】近日車壇的熱話定必是Tesla發布的Cybercab，上周於美國舉行的「We，Robot」發布會，Tesla行政總裁Elon Musk為世人揭曉了最新的自動駕駛出租車款的原型車，吸引眼球的是獨特的蝴蝶門設計，金屬色澤和流線型設計使外形充滿未來感，就外觀來說足以在云云眾多電動車中脫穎而出。不過自從亮相以來外界的反應兩極，導致Tesla的股價大跌9%，看來投資者並不看好是次的設計，到底Cybercab最令人失望的地方是甚麼？

Cybercab（圖片來源：Tesla）

Cyber​​cab預計在2026年投產，設計為完全的自動駕駛，所以並沒有配置軚盤及油門，依靠人工智能和感測鏡頭操作，在能源方面透過導電充電，所以也不需要插頭。隨著自動駕駛技術的迅速發展，Tesla在這一領域的探索未算最快卻從未停止，Cyber​​cab本身與Tesla目前的車款陣容截然不同，雖然靈感上與Cyber​​truck有一絲相似，但有別於不銹鋼打造的Cyber​​truck是主要採用鋁製車身，似乎是降低生產成本的一個方法，以致預計售價不會超過3萬美元。不過不少人都對新車的設計和實用性產生疑慮，首先是令人難以理解的兩座位設計，既然目的是打造Robotaxi，理應一如現有出租車設計盡量能夠容納更多客人的。

Robovan（圖片來源：Tesla）

Cyber​​cab設計為低矮的兩座位跑車款，車廂內配備20.5吋的中央顯示器，這屏幕比現有的所有Tesla車型都更大，在顯示行程之同時可以為乘客提供娛樂。就外觀上已經可以發現與傳統出租車盡然不同，如果是上班族日常通勤還好，但若是一家大小或是乘坐前往機場，甚至是特殊需要人士使用則明顯不便，令人懷疑Cyber​​cab的目標受眾群非常小眾，事實上在美國兩門汽車在市場上僅佔2%。雖然Elon Musk展示了另一款可容納20人的Robovan，卻未有計劃生產，這也屬於另一個故事了。

圖片來源：Tesla

新車亮相了一周引發了廣泛關注，但有些問題依然未得到解答。在技術上Cybercab搭載了升級版的人工智能系統，其運行依賴Tesla現有的AI技術相似的攝像頭佈局，但擁有更強大的計算能力，現時已針對多種駕駛場境進行了訓練，理論上能夠處理各種複雜的交通情況。縱使Tesla盡量簡化設計使之盡可能最快地推出市面，不過由於設計上缺乏手動控制的元素，反而令Cybercab無法在很多國家的道路上合法行駛，無疑在商業發展的層面上面臨障礙。其實不只是Cybercab，現時自動駕駛的法律責任問題也尚未解決，一旦發生事故誰將承擔法律責任仍然模糊不清。

圖片來源：Tesla

雖然是次新車發布過後Tesla的股價有所波動，似乎還有很多方面存在疑慮，依然吸引了大量Tesla忠粉的關注及支持，無疑是自動駕駛領域的又一里程碑，因為Cybercab不單只是一件產品，它的存在本身就是一門商業模式，Tesla本身亦有計劃營運自己的自動駕駛的士車隊，如果能夠成功商業化將對交通和物流產生深遠影響，提供更高效、低成本的出行選擇。