勞斯萊斯矚目Phantom Goldfinger　限量奢華致敬經典占士邦風華

勞斯萊斯（Rolls-Royce）近日釋出了一款令人著迷的全新定制車型「Phantom Goldfinger」，以致敬品牌在1964年James Bond電影《金手指》（Goldfinger）中亮相的經典車型Phantom III Sedanca de Ville，今年電影來到60周年，這部電影不僅是James Bond系列的早期佳作，也因其獨特的角色和情節而成為影迷心中的經典。

Phantom III Sedanca de Ville（圖片來源：Rolls-Royce）

Phantom III Sedanca de Ville（圖片來源：Rolls-Royce）

勞斯萊斯作為全球最具聲望的豪華汽車品牌之一，每一輛品牌的出品都代表著精湛的技術和獨特的設計，體現在性能、外觀以及內部裝飾上，也貫徹到是次新作。占士邦系列電影自1962年首部作品《鐵金剛勇破神秘島》上映以來，便成為流行文化的重要一環。《金手指》作為第三部系列作品，首次引入了奢華的汽車元素，Phantom Goldfinger的外觀設計靈感來源於電影中Auric Goldfinger（金手指）所駕駛的1937年Phantom III Sedanca de Ville，此座駕成為了電影的象徵，在劇情中驚險的動作場面巧妙地將汽車的奢華與故事情節相結合，讓觀眾於當年對勞斯萊斯的品牌形象留下深刻印象。

Phantom Goldfinger（圖片來源：Rolls-Royce）

Phantom Goldfinger（圖片來源：Rolls-Royce）

新作採用獨特的黃黑配色，顯得奢華又引人注目，車身的流線形設計提升了視覺美感，也增強了空氣動力學性能，讓這款車在行駛時更為穩定。作為勞斯萊斯的出品，內部裝飾可謂奢華至極，車內大量使用了18K黃金元素，應用於中央控制台、手套箱內部以及車門踏板，種種細節有助於提升整體的奢華感，也呼應到金手指的主題。此外，車內的天花板設計模仿了1964年當年拍攝時的星空，配有719顆星星和8顆流星，為作品增添了神秘感，隱約地令人感受到電影拍攝當時的氛圍。

Phantom Goldfinger（圖片來源：Rolls-Royce）

Phantom Goldfinger（圖片來源：Rolls-Royce）

其他在電影中出現的經典元素包括用於追蹤的裝置，在電影的後段為了監視金手指在歐洲各地的行蹤在車上安裝了獨殊的裝置，現被復刻在行李箱地板上，當用戶打開蓋子時會巧妙地投影出007的標誌；車尾的金色高爾夫球桿則是對007與金手指之間高爾夫比賽的致敬，他們的首次相遇是在英國白金漢郡旁邊的聖詹姆士公園，在這裡007向金手指提出打高爾夫球的挑戰。此外，這一幕出現的高爾夫球桿和雨傘被裝進了車尾箱，是次也設計了具有相同紅色、藍色、綠色和黃色顏色的雨傘並藏在2024年版新作的車尾箱中。這些錦上添花的設計有如電影的彩蛋，使得作品昇華至一件流動的藝術品。

Phantom Goldfinger（圖片來源：Rolls-Royce）

+ 3

雖然是一款奢華汽車，但在設計上同樣注重環保性能，作品配備了先進的動力系統，能夠在保證強勁性能的同時降低排放。搭載了最新的智能科技系統包括先進的駕駛輔助系統和多媒體娛樂系統，讓駕駛者在享受奢華的同時，提升了駕駛的安全性、增強了駕駛的樂趣。作為一款限量版的奢華車型Phantom Goldfinger甫釋出便得到了熱烈的反應，吸引到無數的007系列影迷及車迷表現出了極高的興趣，可惜這是一輛獨特的定製化設計，需要花費3年時間去打造，所以數量極為稀少，現時首輛作品已交付於到一位英國的收藏家手上。