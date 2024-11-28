Jaguar XJS經典重生　TWR Supercat現代傳奇限量88部豪華超跑亮相

【Jaguar XJS】車壇的復古風潮一直存在，不少品牌時有重拾經典車型並將現代技術融入其中，對於改裝車廠來說更是常見。最近由TWR釋出的一部Supercat極之引人注目，基於經典的Jaguar XJS設計而成，通過現代化的改造使其重生，無論是設計理念、技術規格以及在車迷心目中的地位都一如當年勇。

Supercat（圖片來源：TWR）

Supercat（圖片來源：TWR）

TWR（Tom Walkinshaw Racing）其實是一家有著賽車隊背景的汽車工程公司，由賽車手Tom Walkinshaw於1976年在英國創立，是次的Supercat由內到外都傾注全力去打造，不禁令人回想起上世紀80年代TWR與Jaguar之間的微妙關係。原來兩者早在1982年已經開始合作，前者令Jaguar XJS成功參加當年的歐洲房車錦標賽並拿下不少勝績寫下傳奇，直到1988年更讓Jaguar XJR-9首次贏得了勒芒24小時耐力賽冠軍，所以他們當年的關係相當密切。後來甚至進一步結合，共同成立了JaguarSport以專注於打造出Jaguar的改裝版本公路車，在1990年催生出世上首部全碳纖超跑XJR-15，成為一時佳話。Jaguar在80年代末的光彩與TWR形影不離。

1988年首次贏得了勒芒24小時耐力賽冠軍的Jaguar XJR-9（圖片來源：Wiki）

1991 Jaguar XJR-15（圖片來源：RM Sotheby's）

是次的Supercat設計靈感除了以XJS為藍本，亦加入了Jaguar其他的一些傳奇賽車的特色，包括剛才提及的XJR-9、XJR-15和XJ220等，這些佳作的共通點在於流線型的外觀及強大的性能，使得Supercat的外觀設計延續了XJS的經典元素，再配合現代的設計語言，創造出一種既懷舊又前衛的視覺效果。Supercat的車身採用了輕量化的碳纖維材料，與原版XJS相比總重量減少了9.3%，車身寬度也有所增加，從原來的70.59英寸擴展至77.76英寸，以提供更好的穩定性和操控性。

Supercat（圖片來源：TWR）

在動力系統方面，Supercat配備了一台5.6升的超增壓V12引擎，最大功率可達660馬力，這些數據相比於原版有了顯著提升，值得一提的是這款引擎是由TWR的工程團隊自主開發的。新作的最大賣點，其實是在於Jaguar近年大力推動電動車，目的是專注於轉型為純電的豪華品牌，新策略之下推出的新作將會是一部定價在10萬英磅以上的四門GT，而且並非逐步轉型，有消息指品牌現時已經停止在英國出售新車。換言之，在不久的未來市場上可見的Jaguar燃油車將會大大減少，是次配備V12引擎的Supercat更顯得難得。Supercat採用後驅，配備了一個全新的六速手動變速箱，使得操控更加精確，還提供碳陶瓷刹車作為選配，另外底盤及重新設計的後擾流板能夠提供更好的下壓力，進一步提升了高速行駛時的穩定性。

Supercat（圖片來源：TWR）

Supercat在內裝方面顯得豪華，設計旨在融合傳統與現代，使用了大量的皮革和金屬材料，內部的座椅、門板、以及方向盤均覆蓋著精緻的皮革，碳纖維背部皮革座椅提供了現代感，同時保留了XJS的經典設計元素，並配備了全數碼化的多媒體介面，金屬元素則增添了奢華感，並且與皮革和碳纖維形成對比，提升了整體的視覺效果。作為雙座跑車考慮到實用性將原版車型的小型後座改為一個更大的行李空間，這樣相信更適合駕駛者的需求。Supercat將限量生產88部，這一數字是象徵著對Jaguar XJR-9在88年勒芒賽中獲勝的致敬，也提升了其稀有性和收藏價值，每部作品的起售價格為225,000英鎊，標誌著其作為高端超跑的定位，首批作品預計在2025年夏季交付。