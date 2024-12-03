原創動畫《東京暗遞》　Yamaha概念電單車「Y/AI」從科幻走到現實

【AKIRA/Cyberpunk/Yamaha】電單車是很多流行文化作品中的標誌，特別是關於科幻、未來、Cyberpunk的題材，如《AKIRA》、《Tron》等，最近在Netflix上映的一齣原創動畫系列《Tokyo Override》（東京暗遞），作品靈感源自對未來都市生活的想像，尤其是在東京這樣的繁忙城市，AI已經深入到人們的日常生活中，作品中出現的交通工具Y/AI構成了一種獨特未來生活方式，原來作品是由Netflix與日本著名機車製造商Yamaha緊密合作構思出來的，Y/AI甚至最近被Yamaha實現出來，在現正舉行的曼谷2024年汽車博覽會中首次亮相。

《AKIRA》中標誌性的金田摩托車（圖片來源：IMDB）

電影《Tron: Legacy》中的Tron Lightcycle曾被實現出來（圖片來源：Parker Brothers Choppers）

Y/AI是為一輛Yamaha推出的概念超級電單車，不僅在技術上突破了傳統，亦在設計上融合了科幻元素，成為一種未來主義的象徵。Y/AI的核心理念是「人機合一」，這一理念源於日本文化中對於機器與人類之間和諧共處的追求，日本人對於機械人的想像往往是與人結合、讓其駕駛，而非單獨存在的，例如《新世紀福音戰士》等作品同時提出了「同步率」的概念。Y/AI透過AI技術的應用使得駕駛者與機器之間的互動更為順暢，旨在提升駕駛的樂趣，讓騎乘者感受到與機器深度連結的快感。

《Tokyo Override》

+ 2

Y/AI的外觀設計獨具一格，採用了無輻條的半透明發光輪胎，創新設計予人視覺上的衝擊，還在功能上實現了輕量化和高效能。車身流線型設計提升了空氣動力學性能，增強了騎行的穩定性和安全性，這些元素共同構成了一個充滿未來感的騎行體驗。在《Tokyo Override》中，Y/AI的形象與故事情節緊密相連，動畫描繪了一個充滿科技感的100年後未來城市，AI近乎完全地融入了生活實現自動化的日常。除了Y/AI這項創新的設計，Yamaha經典的YZF-R1及VMAX都相繼出現在動畫中，Yamaha還提供了兩款作品的3D 模型數據、圖像和音頻資料，使得機車迷眼前一亮，此外亦協助製作團隊構建了100年後的烏托邦世界，整本藍圖被稱為「聖經」厚達400頁。

Y/AI（圖片來源：Yamaha）

Y/AI（圖片來源：Yamaha）

在未來的都市中，Y/AI的騎行不再依賴傳統的駕駛方式，在AI系統的輔助之下幾乎不會再出現交通意外，能夠根據路況和騎行者的需求自動調整行駛模式，提供最佳的行駛體驗，騎行者可以輕鬆地在繁忙的城市街道上穿梭。Y/AI在安全性方面配備了先進的感應器和預警系統，能夠實時監測周圍環境，提前預判潛在的危險。引人注目的發光輪胎不只是美觀的考慮，在夜間行駛時大大提升了安全性和辨識度。Y/AI足以稱得上為電單車的未來，事實上在現正舉行的曼谷汽車博覽會上，Y/AI 的全尺寸概念模型已經亮相，相信並不需要等到100年後已經可與車迷見面。