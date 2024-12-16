頂級超跑新秀Praga Bohema　捷克車廠百年工藝打造公路極速體驗

原來捷克都有出產超級跑車！有著過百年歷史的汽車製造商Praga早在8年前宣布推出首款量產車Bohema，今年終於正式進入市場並將首輛作品交付，Bohema以輕量化與賽道級性能融為一體而聞名，價錢當然也令人在意，索價128萬歐元（約10,456,966港元），僅限量出產88輛。

有著過百年歷史的汽車製造商Praga推出首款量產車Bohema（圖片來源：Praga）

Praga並非大家耳熟能詳的車廠，卻有著悠久的製車歷史，成立自1907年，最初以蒸汽火車起家，然後專注於生產汽車和電單車甚至涉足飛機製造，於二戰時期受政府委託出產軍用卡車，直到1989年天鵝絨革命後，捷克斯洛伐克共產黨面臨解散，Praga重返製造越野電單車以及開始了研究賽車領域。在一次機緣之下，F1法國賽車手Romain Grosjean向品牌提出了開發一輛兼容賽道與公路的作品，經過一輪研發Praga於2022年宣布重返公路車市場，歷時8年之後超跑Bohema於2024年的今天面世。

Praga成立自1907年，最初以蒸汽火車起家，然後專注於生產汽車和電單車（圖片來源：Praga）

Bohema這款車的誕生旨在結合賽車的性能與日常駕駛的實用性，設計靈感源自於Praga的賽車傳統，整體設計強調輕量化和空氣動力學，採用大量碳纖維材料來降低車身重量，並且其造型在F1風洞中進行過優化，以確保最佳的空氣動力學效率。Bohema的車重僅為1,000公斤，這個重量在當今的超跑市場中相對較低，使其在性能上具備了顯著的優勢，輕量化除了提升了加速性能更提高了操控性和制動效率，讓Bohema能夠在賽道上表現出色之餘並同時滿足日常駕駛的需求。

圖片來源：Praga

新作搭載了一部日產GT-R 3.8升雙渦輪V6引擎，最大功率達到700馬力。提供了強勁的加速能力，還能讓Bohema在短短時間內達到197 mph（317公里每小時）的最高速度。為了滿足賽道與公路的雙重需求，Bohema配備了先進的懸掛系統和碳陶瓷制動盤。這些高性能部件提升了車輛的操控性，還能在高速行駛時提供強大的制動能力，可調式懸掛系統使得駕駛者可以根據不同的駕駛需求進行調整提供卓越的駕駛體驗。值得一提的是，每輛Bohema全是手工製作，首階段推出88輛，每年生產計劃僅限於20輛，令此作有著一定的稀缺性，也使每位車主都能夠享受到個性化的定制服務，車主可以選擇不同的內飾材料，例如裸碳纖維或金箔。

圖片來源：Praga

根據駕駛測試，Bohema在賽道上的表現極為出色，有著靈敏的操控感和強勁的加速性能，在賽道上能夠快速反應，並在急轉彎時保持穩定，這一點對於追求極限駕駛的車主尤其重要。不過相對來說Bohema似乎還是更為適合在賽道上生存，因為帶有的巨大橫向重力會使一般道路駕駛者不適應，兩座位車廂相對簡約，而且強大的引擎會發出一定的噪音振動車廂。畢竟這僅是Bohema進入一個競爭激烈的市場的第一步，作為超跑界的「新興品牌」值得期待，其他已下單的客戶接下來將在2025年首季領取新車。