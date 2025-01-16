本田Honda全新品牌標誌與0系原型車亮相　預示電動新世代的來臨

【Honda/本田/電動車】電動車勢在必行令近年汽車業界迎來重大的改變，為迎接新氣象有些品牌都重新設計新標誌，例如Jaguar及Lamborghini，在最近的2025年消費電子展（CES 2025），本田（Honda）亦展示了全新的品牌標誌以及新世代的0系電動車原型，預示著本田已經做足準備進入電動車領域。

圖片來源：Honda

Honda歷年Logo改變（網上圖片）

是次推出重新設計的「H」標誌是繼1980年代以來的首次重大更新，設計上反而更貼近60年代的款式，帶有追求現代設計之餘與傳統之間達到平衡的感覺。設計靈感來自「兩隻伸展的手」，保留彎曲的角度但上半部顯得更寬，令整個標誌看起來更低矮厚實，象徵著品牌滿足用家需求的誠意。

0 Saloon：

在CES 2025，本田展示其0系電動車的兩款原型車，分別是0 Saloon和0 SUV，兩款車型是品牌未來電動車系列的代表，預計將於2026年正式投產。在外觀設計上，0 Saloon呈現出流線型態，配有微微向上的後翼和簡約的前燈設計，造型運動感十足，使作品在市場上與其他電動車作出明顯區分。相比之下，0 SUV融入本田獨特的設計語言，同時又保留傳統SUV的特徵，可以追溯到1980年代的設計風格，卻是品牌新開發的專用電動架構首款投產作品。基於去年CES上亮相的Space-Hub概念模型為基礎，具有出色靈活性的寬敞車廂，結合「薄、輕、智」概念為開發理念，採用線控轉向系統，可對軚盤、懸吊和煞車等線控裝置進行整合從而實現出色的操控性。

0 Saloon和0 SUV的內部設計仍然保留著強烈的原型感，儀表板上配備了橫跨車門的巨大屏幕，以突顯出未來車輛應有的科技感。這兩款新一代電動車不僅在設計上有所突破，還將搭載由本田自主研發的ASIMO OS操作系統，絕對是CES上最引人矚目的亮點。品牌自1986年開始機械人研發，於2000年推出機械人ASIMO，成為一代機械人的標誌，ASIMO具有的技術例如外部環境識別功能可以擴展至汽車領域。現時這個半自動化的ASIMO OS系統旨在實現「eyes-off」（視線離開）駕駛，全面管理自動駕駛或高級駕駛輔助系統及資訊娛樂系統等，設計的核心是讓用家能夠與愛車融為一體，實現更高層次的駕駛樂趣，在駕駛過程中享受更多的自由，例如在遇到交通擠塞等情況時，可以將注意力轉向車內的其他活動，觀看影片甚至視像會議，此獨特的技術足以令品牌在自動駕駛的領域中佔一重要席位。

ASIMO（圖片來源：Honda）

新作將增加可以「eyes-off」的場合（圖片來源：Honda）

新系統更加智能，能夠提供一個安全的自動駕駛空間（圖片來源：Honda）

目前品牌有一款Honda Legend豪華大型轎車配備Level 3自動駕駛功能，在特定條件下駕駛者可以完全放鬆，車輛則自動控制行駛，不過現時此作僅限於租賃使用，在不久之後，0系電動車將會搭載這傲人的功能。是次發布不僅是展示新產品，還有更多令人期待的消息釋出，例如品牌將與Helm.AI合作，預視著品牌計劃透過AI技術來改進其自動駕駛系統，預計在未來會有更多路面情況下提供Level 3自主駕駛功能。此外，品牌還將與日本半導體製造商Renesas展開合作，以實現業界頂級的AI性能，開發一種新的系統晶片以簡化車輛中的電子控制單元數量，有鑑於未來的功能只會愈來愈多，計算需求亦將日益增加，需要能夠提供比傳統系統更高處理效能的晶片，同時最大限度地減少功耗。