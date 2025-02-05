Renault 2025概念車亮相　以歷史紀錄、傳奇車型及戰鬥機為靈感

法國車廠Renault（雷諾）現正於巴黎Rétromobile車展上投下一輛震撼的概念車，Filante Record 2025這款電動車設計大膽創新，融合車廠的豐富傳統和電動車的未來展望，面世之時目標打破電動車現時的效率紀錄，吸引了全球汽車愛好者的關注。

Renault Filante Record 2025（圖片來源：Renault）

作為法國知名汽車品牌，Renault在汽車工業史上擁有深厚的歷史，創立自1898年，成立之初已展現出傲人的實力，在翌年取得渦輪增壓的發明專利，來到20世紀拓展到軍火製造，在飛機引擎領域有著頂尖的成就，甚至設計出世上首款旋轉炮塔坦克，被視為現代坦克的始祖。在一戰結束後，品牌已成為法國第一大私人企業，品牌在汽車歷史上有多款創新和高性能車型，例如在1925年推出的40 CV des Records就是專為打破速度紀錄而設計的，在1926年於法國利納-蒙萊里賽道創下24小時平均速度173.6公里/小時的世界紀錄，獨特之處在於其流線型設計，旨在最大限度地減少空氣阻力。

40 CV des Records（圖片來源：Renault）

40 CV des Records（圖片來源：Renault）

Nervasport des Records（圖片來源：Renault）

另一款在1934年面世的Nervasport des Records則旨在挑戰長距離速度紀錄，同樣在法國利納-蒙萊里賽道創下了48小時內行駛8,037公里的紀錄，均速度達到167.45公里/小時，有著出色的空氣動力學設計和強大的引擎性能，經過專門調校以確保在長時間高速行駛中的穩定性和可靠性。創下這些令人矚目的成就，鞏固Renault在高性能汽車領域的地位。

Renault Filante Record 2025（圖片來源：Renault）

Renault Filante Record 2025（圖片來源：Renault）

現於2月5日至2月9日在巴黎舉行的Rétromobile車展上亮相的Filante Record 2025，絕非一輛普通的概念車，稱得上為工程和設計的壯舉，開發的目的是為突破空氣動力學和能源效率的極限，並創下新的紀錄，有著大膽的外觀，其靈感正正是來自品牌歷史上的航空領域成就，特別是戰鬥機的設計元素，以及傳奇的40 CV des Records及Nervasport des Records。外觀呈現出流線型的輪廓最大限度地減少空氣阻力以提升速度和效率，車身採用「紫外線藍」塗裝，根據觀察角度的不同顏色在藍色和紫色之間變化，予人動感和象徵未來的感覺。其駕駛座椅的設計別具一格，採用了類似吊床的設計，能夠適應駕駛者的身體形狀又提供舒適的乘坐體驗。突破傳統的軚盤僅有兩側的握把，通過完全電子化的線控轉向和制動技術使駕駛者可以輕鬆操控，軚盤中央的屏幕則顯示速度、續航里程等關鍵駕駛訊息。

Renault Filante Record 2025（圖片來源：Renault）

Renault Filante Record 2025（圖片來源：Renault）

由於新作的開發是為了探索電動車的效率和性能，為未來的量產車型提供技術參考，所以被視為「行駛中的實驗室」，用以通過實際測試、驗證新技術和新材料的可行性和有效性，車廠計劃在2025年第二季度對作品進行風洞和實地測試，以期望打破電動車在能耗和續航方面的極限。作品採用輕量化設計和複合材料，總重量控制在1,000公斤左右，不過當中的電池系統已經佔上600公斤，車身結構採用鋁、碳纖維和鋼合金的組合，並使用高強度鋁合金進行3D打印製造複雜的零件。所有的設計和用料，都旨在實現輕量化以追求極致的速度，最大程度地提高能源效率，車廠指出：「靈感來自戰鬥機和19世紀的速度紀錄，既體現出性能又展現出永恆的優雅。每一寸表面全經過精心設計，彷彿融入空氣之中。」