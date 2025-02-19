拍賣史上第二貴汽車　這平治經典賽車壓倒法拉利以4.1億港元成交

2022年，專營汽車拍賣的RM Sotheby's在平治（Mercedes-Benz，台稱賓士）位於德國斯圖加特的平治博物館，舉行了一場僅限獲邀貴賓出席的秘密拍賣，結果一輛來自1955年的Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé原型車以1.35億歐元（HK$11.2億；NT$42.3億）天價成交，大幅刷新汽車拍賣紀錄。

時隔近三年，RM Sotheby's再度於平治博物館舉行拍賣，帶來一輛系出同門的Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen，結果這輛叱吒一時的方程式賽車連佣以5,155萬歐元（HK$4.1億；NT$17.4億）成交，壓倒法拉利250 GTO，坐上拍賣最貴汽車排行榜的第二位。

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen

1954年 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 製造年份：1954年 底盤號碼：00009/54 行方預期成交價€5,000萬 落槌價：€46,500,000 成交價：€51,155,000 拍賣行：RM Sotheby's 專場：W 196 R: The Monza Streamliner 拍賣日期：2025/2/1 拍賣地點：德國斯圖加特平治博物館

今回舉槌的W 196 R Stromlinienwagen，可謂平治早期參與一級方程式賽事的標記。時間回到1950年代，德國經歷二戰戰敗後，急需重振汽車工業。來自德國的平治，渴望從一級方程式賽事裡取得成績，建立品牌形象。

負責這項任務的工程師，正是製作出平治經典鷗翼門跑車300 SL的Rudolf Uhlenhaut。在那個年代，一級方程式的賽例不如現今般嚴格，只限制了引擎最大容積，以及必需為置中的單座位設計。車子其他部分的設計及改動則未有明確規管。

結果平治炮製出這輛設計獨特，相當扁平的流線形車身，甚至讓車身覆蓋著輪胎，提升車子的最高速度。加上車身以鎂合金製成，重量不足40kg，極其輕巧。在平治特別製造的M 196引擎推動下，極速可達300 km/h，比當時其他方程式賽車的跑得更快。

車子名字裡的Stromlinienwagen，在德語便是流線形車子的意思。

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此外，平治獨具慧眼找來阿根廷車手Fangio，聯同另外兩位德國車手駕駛此車參賽。結果在1954年7月，此車在法國一級方程式賽事首度亮相，隨即拿下冠、亞軍，可謂一鳴驚人。

不過，如此破格的車身設計並非毫無破綻。在提升直線速度之際，卻犧牲了過彎的能力。因此，平治另外製作出削去覆蓋輪胎部分的W 196R，提升過彎性能，以應付不同賽道所需。最終，Fangio憑著W 196 R連奪1954年、1955年兩屆一級方程式總冠軍，奠定車壇地位。

今回舉槌的W 196R，底盤編號為00009/54，用於1955年的賽事。順帶一提，當年英國猛將Sterling Moss加盟平治車隊，曾駕駛此車於意大利蒙扎賽道上陣。賽道的鑊形部分，無疑是流線性車身發揮效用的最佳地點。

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縱然平治賽車與車手處於強勢，這間德國車廠卻因為1955年勒芒賽期間發生嚴重意外，決定退出賽車圈。法國車手Pierre Levegh駕駛的平治賽車300 SLR撞向觀眾席，奪去83條人命。及至2010年，平治才重返一級方程式賽事。

於平治取得成功的Fangio亦離隊他投，並於1956、1957年分別為法拉利及馬莎拉蒂拿下世界冠軍，成為一級方程式史上首位五冠車手。這項紀錄直至2000年代才被德國車神舒麥加（台稱舒馬克）打破。

1955年賽季完結之際，平治手上餘下10輛W 196 R，其中4輛為流線形版本，今回舉槌的一部便是其中之一。

平治後來決定把手上的W 196R捐予全球各地的賽車博物館，今回底盤編號0009/54的一輛，起初收藏於平治自家博物館，及至1965年送到美國印第安納波利斯的賽車博物館手上，一直收藏至今。

此車於1965年由德國運往美國

今次拍賣是因為館方打算出售部分館藏，以應付各項開支，才令流線形版本W 196 R首度流入私人市場。

最終此車以5,155萬歐元（HK$4.1億；NT$17.4億）成交，一舉坐上拍賣最貴汽車排行榜第二位。

經過今次拍賣之後，拍賣最貴汽車排行榜排名如下：

1. 1955年 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé｜成交價：€135,000,000｜拍賣日期：2022/5/5

1955年 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé｜成交價：€135,000,000｜拍賣日期：2022/5/5

2. 1954年 Mercedes-Benz W196 R Stromlinienwagen｜成交價：€51,550,000｜拍賣日期：2025/2/1

3. 1962年 法拉利Ferrari 250 GTO｜成交價：US$51,705,000｜拍賣日期：2023/11/13

1962年法拉利Ferrari 250 GTO｜成交價：US$51,705,000｜拍賣日期：2023/11/13

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：拍場歷來第二貴汽車 價值HK$4.1億的平治經典賽車W 196 R】