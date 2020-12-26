【賓利】九十年後重生　限量手作12部　Bentley Blower跨世紀復刻

科技雖然不斷進步，但人們總愛回看過去，也因此，愈來愈多舊物被珍而重之，甚至被有心人發掘、研究、細味、重塑……在車壇有不少這樣的故事，最新一章，就是賓利（Bentley）的Blower。

左邊的是復刻版原型車Car Zero，右邊的是廠方收藏的原版Blower「2號車」。製作團隊先解構原版，然後借助現代技術覆製大量零件，再滲入現代科技製作復刻版。（Bentley）

賓利早於1919年成立，在建廠超過一百年的歲月裡，生產過不少經典車款，其中最具代表性的，包括廠史上第一部配置機械增壓裝置（supercharger）的量產型號4½ Litre Blower（簡稱Blower）。這車之所以經典有很多因素，包括它是由1920年代被譽為英國最偉大車手的Sir Henry Tim Birkin主理研發，他反對當時車廠一味只以增加引擎排氣量去提升性能的做法，希望以機械增壓裝置去令賓利變得強大。在缺乏車廠的資金及技術支援下，Birkin自己找尋資金及成立公司研發及生產Blower，並希望以此車參戰當時的24小時勒芒耐力賽（Le Mans）。最後，除了為符合參賽規例而墾求賓利幫忙「量產」的五十部Blower，還有額外五部被Birkin帶至當時的賽車場及進行各式測試。可惜的是，加裝了機械增壓裝置的Blower，耐用及可靠程度不足以應付賽車場的嚴苛環境，在短短幾年的參賽期中往往未能完成賽事，甚至試過遇上意外而焚毀。不過，由於其研發過程反映了車手的堅持及判逆精神，加上生產量少，故此早成為古董車收藏家的目標名物。在2012年，Blower「1號車」曾錄得超過504萬英鎊的天價成交。

九十年後再次製作一代經典，最大困難是找尋原設計圖及傳統手作製車工藝。（Bentley）

正正由於古董車有價有市，賓利於是策劃了史無前例的「復刻企劃」：決定以極限量生產的方式，重新製作十二部Blower。這項名為Blower Continuation Series的專案，亦是車壇上首項正式的「戰前車系復刻」生產企劃。

要重製九十年前的車款，一點也不容易，因為很多相關設計圖及細節詳情已經失傳，甚至當時以人手製車的技藝或者已經不存於世。為了成功復刻Blower，賓利成立了專責部門，用了四萬個工作小時去「初步」完成是項企劃──說是初步，因為目前只完成了第一部原型車Car Zero，之後還要經過各項測試，才能正式生產另外十二部已名「車」有主的復刻版Blower。

要還原座位的乘坐質感，不能單靠現代的泡棉物料，在古雅的紅色皮革內，包裹著的是總重達10公斤的天然馬毛！（Bentley）

為達成是項史無前例的創舉，賓利的設計部門先從廠內收藏的元祖Blower「2號車」著手，將原車拆散後再以鐳射立體復印技術及CAD 3D繪圖重製主要零件及細節，先後製作出1,846件獨立零件，但當中只有230件最後被正式使用。此外，廠方又從英國及其他地區找來「歷史有番咁上下」的合作伙伴，幫手完成復刻版Blower，例如邀請總部設在打吡郡附近、創立已二百年的Israel Newton & Sons Ltd.負責製作以重型鋼材煉成的主車陣；又找來專業古董車復修公司The Vintage Car Radiator Company，為復刻版Blower製作復原度極高的進氣格柵及其他主要電鍍零件。

在多方支援下，復刻版原型車Car Zero漸見雛型，不過為抹去原版引擎耐用程度欠佳的污點，廠方決定重新設計引擎，新的4½公升引擎雖然主體設計都是緊跟Sir Henry Tim Birkin當年嘔心瀝血的創作，但在機械增壓器及部分細節改用耐用程度高得多的現代化物料，令這款「百歲機械」的可靠程度追得上現代標準。裝上了改良版引擎後，Car Zero還需要進行真正的嚴謹測試：將進行35,000公里的路面實試，當中包括8,000公里的高強度賽道測試，以及模擬進行多項經典的耐力賽（例如北京至巴黎、意大利Mille Miglia一千公里耐力賽等）。待連串測試全部順利通過後，復刻版Blower才會正式投產。