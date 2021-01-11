【林寶堅尼】全球只此一部訂製特別版　Lamborghini終極賽道街車

林寶堅尼（Lamborghini）旗下量產型號本已是價值不菲的超高性能快車，不過無論如何改裝及強化，都不及以下這部獨一無二的「客製版本」新車──SC20，因為它是由廠方專屬賽車部門Lamborghini Squadra Corse，依照VVIP客人要求特別訂製的「只此一部」專屬限量版型號。

全球只得一部的SC20，是林寶堅尼賽車部門負責製造的「訂製版」新車，採用開頂式車身，既可駛入賽車場追風，亦可合法上街巡遊。（Lamborghini）

根據林寶堅尼發佈的消息，向廠方要求訂製SC20的尊貴客戶，從企劃一開始便已經參與其中，與林寶堅尼設計部門Lamborghini Centro Stile的設計師們密切溝通，希望創製出一部外形、性能都達到極致境界的「狂牛」，而當中最重要一環就是在空氣動力（aerodynamic）表現方面充分運用收集自賽車場的多年數據及資訊，換句話說，尊貴客戶希望SC20是一部外形搶鏡、加速迅猛的破風超級快車。

廠方設計團隊從過往的林寶堅尼汲取設計靈感，他們參詳過多款經典型號，當中包括Diablo VT Roadster、Aventador J、Veneno Roadster、Concept S等，從中發掘精彩的細節及線條，再加入全新的當代設計手法，構成了SC20的雛型。進入製作程序後，負責空氣動力部分的工程師以人手打磨SC20的碳化纖維車身，確保達到最佳的破風能力，同時希望駕駛者及乘客可以舒適地高速駕馭這部極級開頂快車。



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因此，大量源自賽車場的設計細節都會出現在SC20車身之上，例如取材自Huracán GT3 EVO的前擾流設計、參考自Essenza SCV12的車側流線結構，以及可作三段調校的大型碳化纖維賽車定風尾翼，這些不同元素進一步令SC20的外觀變得極為進取。根據客戶要求，SC20車身採用了獨特的配色，以白色為主調，再滲入藍色細節，這顏色配搭由車外延伸至車內，令人一望就知其獨特身份。

由靜止加速至100km/h，只需約2.5秒，而且可以合法在街道行駛，輕鬆吸引路人投以注目禮。（Lamborghini）

順利設計及製作好車身及車廂後，廠方將一副旗艦級別的V12引擎殖入SC20的引擎艙之中，這副排氣量達到6,498c.c.的12汽缸機器，可輸出770匹最大馬力及720Nm峰值扭力，透過高效能的七前速ISR（Independent Shifting Rod）波箱及四輪驅動系統，只需2.5秒便可以從靜止加速至時速一百公里，再加上其開頂造型，可以預計加速時的駕駛感極為刺激──而這刺激不單可在賽車場上體驗，還能夠延伸至街道上，因為SC20是一部可以獲得行車執照的「賽道用街車」（track car type-approved for road use）。

林寶堅尼並未有透露SC20的最終售價，不過根據外國汽車傳媒估算，要擁有它需付出超過500萬美元（折約港幣3,900萬）。能夠擁有全世界獨一無二的極級快車，這代價其實也不算太昂貴吧？