【保時捷】清風送爽1/4個世紀　限量賀禮400匹特別版Boxster登場

二十五年光景，足以令呱呱落地的嬰孩變成意志堅定的青年領袖，亦足以令一款車變成現代經典。德國高性能車生產商保時捷（Porsche）於1996年首度推出兩座位開篷跑車Boxster，以相對同門經典型號911便宜的車價發售，希望令更多車迷可以晉身成為「波子」車主。經過二十多年發展，歷經四代的Boxster，累積銷量已超過35萬7千部，車廠決定在這大日子推出限量版紀念型號──Boxster 25 Years，只生產1,250部作全球公開預售。

兩座位開篷跑車在1990年代掀起熱潮，保時捷於1996年推出Boxster以作回應，不經不覺就二十五年。（Porsche）

第一代Boxster於1996年上市，不過翻查資料，其原型車/概念型號早於1993年的美國底特律車展（Detroit Motor Show）已經亮相，這部展出車亦成為了Boxster 25 Years的主要參考對象。特別版的車身上有不少專屬細節塗上名為Neodyme的新色──它是一種接近金屬銅，帶有閃亮光澤的啡色──正好與1993年原型車採用的GT Silver Metallic車身顏色構成強烈對比。

紀念版的車身顏色有三種選擇，除了圖中的主題色GT Silver Metallic，還有Deep Black Metallic及Carrara White Metallic。（Porsche）

廠方為特別版提供三款車身主色，其中之一正是GT Silver Metallic（另外兩款為Deep Black Metallic及Carrara White Metallic），從廠方發佈的首批相片中，可見兩款來自不同世紀，但同樣銀光閃閃的Boxster，主要比例與形態其實相似，一睇就知它們「血脈」相連。

基本設備中包括PASM主動式跑車化懸掛系統，比基本設定低10mm，有助進一步降低重心，提升快跑穩定度。（Porsche）

另一項源自「老祖宗」的主題顏色，就是車廂中的「波爾多紅」（Bordeaux）。初代Boxster最令人印象深刻的其中一項細節，就是車廂及軟篷採用了這款艷麗的色調，Boxster 25 Years當然會將這經典復刻過來。除此之外，車內車外亦會出現不少「Boxster 25」的字樣或紋章，時刻提醒車主及乘客這部特別版的出現原因。

初代Boxster採用保時捷的水平對向六汽缸自然吸氣引擎，並採用中置引擎、後輪驅動佈局，令操控感比後置引擎的911來得相對中性，較適合大部分新加入「波子家族」的年輕跑車買家。雖然2016年開始進入第四代後，Boxster基本車系為應對嚴格的環保條例而改行水平對向四汽缸渦輪增壓引擎，但在後來推出的高性能型號GTS 4.0，廠方又重新將水平對向六汽缸自然吸氣機器放進Boxster的引擎艙中。

車身上不少細節（包括特別版輪圈）會塗上Neodyme色調，與車身主色構成鮮明對比。（Porsche）

作為向元祖致敬的型號，Boxster 25 Years理所當然地採納GTS 4.0的規格，利用這款傾向高轉運作的高性能引擎，發出400匹最大馬力及420Nm峰值扭力，配合6前速手動波箱或7前速PDK自動波箱（買定訂車時自選），由靜止加速至時速100公里只需4秒，堪稱是同類兩座位開篷跑車中的加速王者。

「元祖」Boxster已採用大膽的「波爾多紅」作為車廂主色，二十五年後，這傳統得以延續。（Porsche）

Boxster 25 Years目前已接受全球預訂，在德國「老家」，其車價由94,986歐元起，至於在香港，根據網上「波子迷」群組透露可靠消息，新車「起錶價」為$1,449,000，而且需要加錢買入不少附加設備。雖然「最終出車價」已比當年的元祖Boxster高出一大截，但它仍然是保時捷開篷跑車中的「入門」經典，加上限量版的性能其實跟高性能型號GTS 4.0無分別，因此相信仍然會吸引不少開篷車擁躉爭相落訂。