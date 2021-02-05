Rolls-Royce訂製Phantom　極致工藝美學處理　三千羽毛有多奢華？

Rolls-Royce不是一部車，是地位與身份的象徵，也是品味與藝術的結合，全球車迷都渴望追求的頂級傑作，最近就發布了一部Phantom「Iridescent Opulence」，更是對於藝術與工藝完美演繹。

Phantom「Iridescent Opulence」（圖片來源：Rolls-Royce）

是次由Abu Dhabi Motors委託Rolls-Royce製作的「Iridescent Opulence」，最大的特色是為車內訂製獨一無二的「畫廊」（Gallery），置於車內儀表板上，正好面向車主提供極致的藝術欣賞。由瑞士專門製作天然材質的Nature Squared操刀，要在無菌的環境下結合不同的物料製作，亮眼的三千根羽毛圍繞著珍珠母時鐘，展現出迷人耀眼的虹彩，最後用上3D-Printing模仿翅膀的肌肉結構，賦予作品動感與生命力。

Phantom「Iridescent Opulence」（圖片來源：Rolls-Royce）

Nature Squared指出「畫廊」以手工製作，概念及技術可以繼續延伸，甚至在之後可用於處理更多不同的汽車內飾。目前作品已在Abu Dhabi交付，令人可敬的是，Rolls-Royce指出，是次Gallery的概念只屬冰山一角，將來有望見到更多類似的作品吸引大家的目光。用在尊貴的Rolls-Royce之上，原來所用的羽毛也是經過多番對鳥類的研究才找得到如此豐盈緻密的一種，經過巧手製作，無瑕地與車子融合，散發著濃厚的奢華氣息，絕對是一件追求極致的工藝品或藝術品。