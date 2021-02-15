Justin Bieber天價打造世上唯一　勞斯萊斯改款化身幽靈概念車？

名人名車總是吸引眼球，向來走在潮流尖端引起熱話的Justin Bieber，近日就有消息傳出一輛外表極為出眾的改款Rolls-Royce Wraith實為屬於他的，遠看之下這輛銀色勞斯萊斯恍如浮起來，名符其實的「幽靈」。

Rolls-Royce四年前釋出的概念車103EX VISION NEXT 100（圖片來源：Rolls-Royce）

這一次的消息由著名改裝車廠West Coast Customs釋出，這輛勞斯萊斯改款的外型酷似四年前Rolls-Royce的概念車103EX VISION NEXT 100，其最大特點為超長車身達19.4英尺，外型時尚型格，縱然沒有全景天窗，但隱藏式車輪就有夠吸睛，阻止不了散發出來的奢華味道，其概念是代表品牌對未來100年豪華轎車的設計的藍本構想。

Justin Bieber新車（圖片來源：West Coast Customs）

不少網民就在猜測這輛新作要價多少仍不果，性能、各方面的資訊可能要稍後才知道，但原來一輛Wraith就要價33萬美元，更有傳這一次的改款造價實為過千萬之天價，不過Justin Bieber絕對負擔得起。

（圖片來源：West Coast Customs）

對West Coast Customs而言這一次的改裝是概念上的嘗試，所以猜測出背後有著Justin Bieber的意思在內，而且明顯地他最大的要求是要一輛從未見過的瘋狂未來汽車，看起來就恍如《Tron》的科幻作品，而且還是世上唯一的。