經典機車YAMAHA SR400迄立至今43年　今年停產推出限量版最終章

機車又是一項男人的浪漫，當然女士駕起來亦有一番風味，最近對於機車發燒友有一個壞消息。說到街車、大車日本YAMAHA向來都是型格又經典的選擇，當中的表表者就是SR400系列，自1978年推出至今43年，這些日子設計上並沒有太大的改變，特別是其單缸風冷引擎，踩發亦是對於機車迷必備的迷人要素，可惜的是最後也不敵環保法例，在今年官方宣布系列即將停產，在接下來的三月就會推出最終章「SR400 Final Edition」。

SR400 Final Edition（圖片來源：YAMAHA）

其實消息並不新鮮，在2017年9月亦曾因環保法規而停產，直到翌年再回歸，事隔三年，官方再表示因為日本在2022年將實行新的環保法例，而現行的引擎很大機會無法通過，同時，在2022年之前日本政府亦要求廠方搭配A.B.S.系統（防鎖制動系統），而SR400這經典款式就難以迎合這要求。

SR400 Final Edition（圖片來源：YAMAHA）

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SR400不論在日本還是香港都有不少支持者，是次的消息令人惋惜，有見及此YAMAHA特別推出SR400 Final Edition，還有限量1,000輛的SR400 Final Edition Limited，雖然系列之作的確有過停產再出的歷史，但名字叫得上「Final Edition」相信難再有回歸機會。

SR400 Final Edition Limited（圖片來源：YAMAHA）

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是次Final Edition有兩種配色分別是深灰色與藍色，回顧20世紀的款式都沒有如此亮麗的藍色，至於深灰色卻是多次出現的經典配色，在油箱上印上Logo以及Final Edition字樣，兩款除了塗裝之外也有少許細節上的不同，定價為605,000日元。至於限量版方面卻使用了啡黑色為主調，配以黃銅色專屬編號廠徽、真皮坐墊等，油箱上的線條由職人手繪。兩個版本都會在3月15日於日本同步推出，但剛剛在官網上就宣布，限量版因為反應熱烈已經火速完售，相信是透過經銷商預購，如果是系列的支持者就要把握最後的機會，捕捉經典又迷人的「最後」Final Edition了。