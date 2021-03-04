兩世紀法國汽車Peugeot重塑60年代Logo設計　原本竟是做鋼鋸起家

去年跟大家介紹過各大汽車品牌都紛紛更換平面化的新Logo，這一舉動意味著業界將進入新時代，除了電動車這些新趨勢，亦因為在傳播方面都執重於網上平台，這一點是針對年青化市場，再加上疫情的出現，就是因時制宜了。為何說起這事來，因為最近又有一個品牌更換Logo，法國的Peugeot形容自己為世界上現存最古老的汽車品牌，歷史可以追溯到兩世紀前的1810年，當時可沒有汽車！而且新Logo也與這段悠久的歷史有關。

Peugeot最新的Logo設計（圖片來源：Peugeot）

Peugeot 60年代的Logo（圖片來源：Peugeot）

首先，大家都知道品牌的Logo為一隻獅子，自從1847年品牌的首個Logo出現，就已經是獅子了，不過是四腳貼地的。而現在的直立式設計卻是在1975年才出現，一直微調、沿到至今，不過最新的設計卻是60年代所用的Logo的平面化、簡約化產物。

Peugeot上一個Logo（圖片來源：Peugeot）

剛說過，早在兩世紀之前根本就未有汽車，而這個法國品牌曾經出產過的產品也多不勝數，最初作為穀粒碾製場，在1810年開始生產零件及鋼材成為小型鋼鐵工廠，中間以生產鋼鋸發跡，所以選用獅子作為商標，就因為牠有著強壯而鋒利的牙齒，好比所生產的鋼鋸。至於品牌推出首部汽車之時，就是在1889年於法國巴黎所舉行的世界博覽會之上，世上只有一輛、名為「Serpollet」的蒸汽動力三輪車型，直到1891年再推出首款汽車成為現代汽車其中一個重要的里程碑。

Peugeot Logo發展史：

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選擇在這一刻更換Logo，除了是迎合新時代，設計得適合在數碼平台上使用又兼顧到現實的美感，而且品牌預計在今年尾將會推出汽車以外的生活產品，當中包括衣服、皮革製品、電子配件和文具等，如此有歷史的品牌，而且最初還是以鋼製品起家，工藝上的精緻實在值得期待。