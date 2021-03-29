Bentley第三代Continental GT Speed千呼萬喚登場　挑戰終極性能

Bentley的極致車款就要數到自1923年推出的傳奇車款Speed，在當年名冠車壇，是為科技與奢華的結晶，直到2007年，第一代Continental GT Speed以當年3.0升引擎的Speed為靈感而橫空出世，並成為品牌最極致、最令人趨之若鶩的車型。近日品牌推出最新的第三代Continental GT Speed，更加挑戰公路車的終極可能。

圖片來源：Bentley

新作可謂是品牌百年歷史上同類型作品的性能天花板，甚至為了加強在公路上的靈敏度，首次加入新型電子防滑差速器（eLSD）。作為歷史上最強之作，所搭載的W12 TSI引擎提供650匹最大馬力和900 Nm最大扭力，搭配雙離合器8速變速箱及四輪驅動系統，0-100km/h加速只需3.6秒，最高時速為335 km/h。得到新型eLSD的幫助下，加上搭載Electronic All-Wheel Steering電子全輪轉向系統，在低、中速狀態下，後輪與前輪轉向呈相反的方向，可以迅速改變方向並縮短迴轉半徑，提升靈敏度，但在高速狀態下，後輪與前輪轉向相同的方向，卻能加強穩定性。

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另外值得一提的是，所採用的Stop-Start技術可以在車輛靜止時以接近停止的速度下關閉引擎，可變排量系統可以關閉一半汽缸，節省燃油及減排，而且可以在難以察覺的情況下切換。綜合而言，新作特別針對舒適性、穩定性以及可控性作出強化，提供無與倫比的駕駛體驗。

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接下來就來看看新作的外觀細節與內裝。強大的性能配上了充滿肌肉感的車身線條，搭配Dark Tint黑色水箱罩和氣壩格柵，車側就配置了專屬的的運動型側裙，以及標誌性的22吋Speed銀色或黑色鋁合金輪圈。此外，是次搭配的碳陶瓷制動系統可以提供更強大的煞車性能，前後下擾流亦以碳纖維材質製作，輕量化達33KG。

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至於內裝方面向來都是Bentley的拿手絕活，既有專屬的手工打造雙色座艙，有十多個色調可供選擇，用料方面是菱格紋真皮與Alcantara麂皮，當然不少得只有Speed獨有的裝飾和徽章，甚至可以進一步客製化。其他部份大多用上鋼琴黑處理，但亦可以因應需要而轉配多種木質設計，最後的是提供358公升容量的行李廂。以近乎完美的駕駛體驗加上精美的設計細節，品牌的新作果然不會令人失望，定必令人渴望想要入手。

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