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Land Rover最富越野精隨　揭開這英國品牌成高富帥最愛5大原因

/ 撰文 GQ Taiwan
/ 2021.04.11
Land Rover，荒原路華，中國市場名為「路虎」，台灣老越野玩家稱做「滷肉」。Land Rover 近十年新車頻出、人氣扶搖直上。在中國，開路虎更是高富帥的象徵，為什麼 Land Rover 那麼神？

１. 堅持「越野DNA」

這是一個高度特色的英國越野品牌。1948 年，世上第一部 Land Rover（Series I）誕生，一路堅持四輪驅動的精神沒有改變，往後也不會變。

時至今日，休旅當道。你認為 Land Rover 是休旅車品牌？還是越野車品牌？正解是越野。無可否認，休旅是締造利潤的神主牌，從來不造休旅的品牌紛紛下海造休旅，但我們仍要說 Land Rover 骨子裡裝的是越野精隨，儘管多數 Land Rover 買家根本不越野。

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２. 起步早，佔盡市場先機

這世上充滿著 LSUV 高端豪華休旅車，BMW X5、M-Benz ML 出現在 20 世紀末，Audi Q7、Porsche Cayenne 發表於 20 世紀初，時間最多不過 20 年。Land Rover 推出 Range Rover 的時間卻是 1970 年，足足領先 30 年。Range Rover 是 LSUV 祖師爺，任憑價錢再昂貴、規格多高超，其他 LSUV 永遠是追隨者。

３. AA級的設計實力

善加運用貴族血統，就可以贏在起跑點，這件事做得最徹底的民族莫過於英國。Range Rover 為 Land Rover 洋溢著貴族氣息，然而，貴族不只是爺爺奶奶爸爸媽媽，王子公主才是焦點。

2011 年的 Range Rover Evoque 艷驚全球車壇，超高腰身讓側窗視野變差、梭型車體帶來後座空間不足，這些汽車設計師不敢犯的致命缺點，仍無法掩蓋 Range Rover 時尚光環。Range Rover Evoque 之後，Land Rover 設計能量一發不可收拾，好比說，力拔山河的 Range Rover Sport、修長駿逸的 Range Rover Velar 都是萬人迷。

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４. 全系列四輪驅動

四輪驅動一點也不簡單，要知道，多數汽車品牌只會某些車款導入四輪驅動（需要高度抓地力或高階性能版本），Land Rover 卻是全家四輪驅動，想要造省油 cost down 的前輪驅動都壓力重重。

義無反顧的 Land Rover 投入大量資源研發四輪驅動技術，舉凡電子差速器、HDC 陡坡緩降系統、Terrain Respond 全地形反應系統、鋁合金單體式車身結構、透視引擎蓋⋯⋯通通是 Land Rover 獨門好戲。

５. 「英國製造」成了最熱IP

英國早已不是日不落，工業革命發源光輝目前只存在歷史課本，然而，這個世界仍受英國影響許多，例如流行音樂、時尚文化，還有汽車設計。

英國汽車的科技程度不如德國，但是英國汽車設計總是氣宇軒昂，Aston Martin、MINI 、Jaguar 都是如此。至於 Land Rover 更多了英國人的牛脾氣，你可以在每款 Land Rover 與 Range Rover 身上發現經典元素，這些傳統與規矩並沒有成為框架，反而賦予設計團隊滿滿的正能量。再加上貴族、藝人、冒險家、運動明星⋯⋯的忠誠熱愛，更讓 Land Rover 成為神級品牌，即使不好養問題有點多亦甘之如飴。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：為什麼 Land Rover 被稱為是「越野界的勞力士」？5件事讓你更懂 Land Rover】

Land RoverGQ Taiwan