Hummer投向SUV市場　越野霸王電氣化回歸　EV SUV 2024年首季登場

每次睇荷里活的特技、科幻、戰爭電影，都會見到美國大兵坐住一部外形龐大的裝甲車穿梭戲內場景，冇錯，呢部威武軍車就係HMMWV（High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle），亦即是民用版本大型越野車Hummer（悍馬）的前身。

預計於2024年首季上市的最新Hummer EV SUV，比例及線條緊守家族傳統，一睇認得出。（Hummer）

初代Hummer於1992年正式推出，被命名為H1，後來發展出H2（2003年）、H3（2005年），可惜品牌於2010年時受金融風暴影響而停止營運，之後雖然一度找到新買家接手，但最後交易告吹，令Hummer於車壇絕跡十年。不過Hummer就是夠硬淨，母公司通用汽車（General Motors）於2020年決定重啟這款美國名牌越野車，並以GMC Hummer EV之名推出歷來第一部「電動化Hummer」。

不久前，通用汽車進一步發佈新車規格，除了早前已經宣布的Pickup型號，還會推出配備可拆式車頂的SUV版本。全名GMC Hummer EV SUV的新車，預計在2024年初正式推出市場，是一配注入了大量高科技設備及功能的都市/越野兩用SUV。其中兩項被特別強調的新功能，就是透過新版本myGMC應用程式操作的越野實時導航功能，以及可作這部大型車化身成臨時電力供應系統的Power Station Generator：前者令駕駛人可以一面監察實時電容量及設定越野路線，後者可在野外用作其他電力裝置（甚至其他電動車）的備用電源。

卸下可拆式車頂，即可變身開篷越夥車。（Hummer）

GMC Hummer EV SUV作為經典越野軍車的最新後續成員，越野攀爬及行駛能力當然是它最大賣點，它的車身離地距足足達406mm，前進/倒後的攀爬角度達49.6∘/49∘，足以應付高低落差極為明顯的崎嶇地形；涉水深度更達到813mm，即時就算遇上水深接近車身1/3的溪澗，只要操控得宜都可以順利前進。另一方面，為了令駕駛者更易於操控龐大車身進出狹窄路面（例如泊車位），利用所謂「CrabWalk」模式就可啟動四輪轉向功能，以安全車速輕鬆進出狹窄空間或在窄路掉頭（迴旋半徑為10.8米）。

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要推動如此一部龐然大物，廠方運用了三副電動摩打作為動力來源，總馬力輸出達830匹，扭力輸出更高達15,592Nm，實在非常驚人！廠方更表示，頂級版本由靜止加速至約時速約96km/h只需3.5秒，而全新的Ultium電池組可為GMC Hummer EV SUV提供最遠達480km的續航距離，而且對應業界首次使用的800 Volt直流電快速充電系統。

白色的是較早前率先亮相的Hummer EV Pickup，它的造型比SUV型號更接近元祖軍車佈局。（Hummer）

當Hummer這類型硬派越野車都要「電氣化」，大家就知道電動車已經成為不可逆轉的車壇潮流，鍾意「聞」電油味的傳統車迷，或者是時候接受現實，說服自己盡快接受一部又一部EV吧？