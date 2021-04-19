GT-R神級跑車15年來推出新款　日產與麥當勞聯乘入手方法是⋯⋯

「我要買GTR！」GT-R的神級地位，作為NISSAN譽為最強性能的跑車，十多年來都未有重大變革，當車迷們還在回味之際，近日終於釋出全新2022 GT-R Nismo的消息，同場加映，還有麥當勞聯乘版！

圖片來源：Nissan

相信大家都對這輛麥當勞聯乘版炫目的金光外觀非常著迷，由於聯乘版除了塗裝之外其實與標準版GT-R Nismo一樣，所以我們先來了解一下新作的性能。

圖片來源：Nissan

不論是標準版還是聯乘版，當中都有不可或缺的「匿蹤灰」Stealth Gray這元素，原來是來自GT-R曾經創下紀錄的停機坪跑道。根據GT-R的產品總監Hiroshi Tamura所言，GT-R一直以來都在追求終極駕駛體驗，所以新作在引擎與減重方面下了不少功夫。

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新作採用的3.8升雙渦輪V6引擎與GT-R GT3相同，性能輸出同為600匹馬力、66.4公斤米扭力，引擎的效率透過使用較少的葉片而改進渦輪來提高5%，調整活塞環、連桿、曲軸、飛輪、曲軸皮帶輪和氣門彈簧等，加速反應提升了20%，此外煞車系統為日本同類型車款之中最大的。

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聯乘版方面，除了金色亮面塗裝以呼應麥當勞的視覺系統，在碳纖尾翼上亦塗上McDonald's品牌名字，縱然外表非常吸引，但僅此一部，而且不會對外發售。不過舖張推出當然不只得個看字，而是可以參與日本麥當勞的抽獎活動，得獎者就可以開這部車，與品牌的車手前往橫須賀測試場試車。如果未能中獎，亦可以退而求其次，光顧日本麥當勞的開心樂園餐，隨餐附送標準版及聯乘版的模型車。至於標準版新作即將於10月推出市面，於8月就會釋出價錢。