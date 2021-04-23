【Audi】奧迪第一批小型城市SUV接連上場　入門買家高質素新型EV

新車全面「電氣化」的時間表愈來愈接近死線，大型車廠推出新款電動車的頻率也益發緊密。可惜受全球疫情拖累，大部份具規模的國際車展都未能順利舉行，因此推廣手法唯有轉一轉模式，改在網上發佈新車，例如德國奧迪（Audi）便在上星期（4月中）為兩款全新電動車舉行網上發佈會，值得留意的是，這兩款車：Q4 e-tron及Q4 Sportback e-tron，是該廠第一批正式發售的小型純電動車，這意味著入門型號買家也可以買到高質素的新型EV。

奧迪的電動車版圖剛剛擴展到小型SUV，意味將會有更多新車買家可以駕乘「零碳排放」座駕。（Audi）

兩款新型號奧迪EV其實是「姊妹車」，它門採用同一電動化底盤及提供相同的機械配搭，但車身造型略有不同：Q4 e-tron外形是傾向傳統的線條方正SUV；Q4 Sportback e-tron則採用滲入房跑車式線條的車頂及車尾造型，這樣做的最大好處是能夠用較低成本去滿足不同要求的買家。

奧迪強調兩款新車都是完全零排放的純電動車，而且部份車身/車廂設備會採用帶有環保元素的物料製造，例如前座乘客席前的控制台飾板可以選用再生纖維物料，S line版本的座位表層也採用PET塑膠回收物料，經過upcycling程序再造而成。此外，兩款新車的生產基地，以至充電池、零件供應商的廠房也早已採用環保電源及加入碳中和監管企劃，務求盡力遵守「電動車有助環保」這最大主旨。

流暢的車尾窗末端可見一組擾流尾翼，配合斜尾造型，令Sportback形象更富動感。（Audi）

說回Q4 e-tron及Q4 Sportback e-tron，這兩部車採用最新一代的奧迪電動車設計主題手法，外形很大程度參照了早於2019年初亮相的概念型號。車頭前懸長（front overhang）較短，配合大尺碼輪圈及賁起的車身細節線條，予人甚富動感及傾向跑車化的形象，尤其是車頂線條參照房跑車設計的Q4 Sportback e-tron，相信會令更多人對它留下深刻印象。

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受惠於全新的電動車底盤，兩款新款小型SUV的車廂空間都比以往配備傳統引擎的同級SUV顯得寬敞，特別是車廂地台刪除了中槽（因為車底毋需再設置傳動軸），變成完全平直，因此令腳位空間的闊落程度直逼中型SUV。除了空間感強外，車廂內亦有不少帶新鮮感的設備，例如加入擴增實境功能（AR）的head-up display系統，令駕駛者可以更容易閱讀導航或實時駕駛資訊，大大提升了車與人的溝通及互動效率。

根據廠方公布規格，配備大容量電池的中階型號，充滿電後可行駛最多約520公里；若採用快速充電系統，充電十分鐘便可續航約130公里。（Audi）

新車初推出，奧迪會提供兩款不同容量電池及三種規格動力組合供買家選購，其中性能（暫時）最高的型號為Q4 50 e-tron quattro，配置大容量電池、兩組電動摩打及四輪驅動系統，最大輸出功率達到220kW（約299匹），由靜止加速至時速100公里需時6.2秒，電子鎖定極速為180km/h，以日用SUV來說可說是性能不俗。兩款新車全線型號均對應交流或直流充電，有需要時，車主可使用高出力充電（HPC）系統快速為座駕回升備用電力。

暫時廠方只提供新車在歐洲市場的定價，入門版Q4 35 e-tron售價由41,900歐元起（Sportback型號貴2,000歐元）。開售初期，特別提供兩款車身顏色的Edition One版本，定價會比基本型號貴6,195歐元，但設備、車身細節會更齊全。