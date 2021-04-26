【日本設計】隈研吾東京禪意豪宅特設勞斯萊斯　要將豪宅駛出去

曾聽說過，在眾多種設計當中就以建築最為複雜，因為一座建築動軋屹立數十年，設計最怕過時，換言之設計師要預視這數十年間的潮流趨勢，還要兼顧功能性、環保等，實在令人肅然起敬。近年有不少設計師涉足其他範疇的例子，例如日本國寶級建築設計師隈研吾，就算本來不認識這位大師的朋友，都定必知道最新的東京奧運主場館就是出於他之手，近年也多了聯乘活動，除了鞋子、筆這些小物件，最新之作就有勞斯萊斯！

圖片來源：Westbank

這輛勞斯萊斯Dawn雙門開篷車原來是與隈研吾的另一項作品掛勾的，在東京北參道、代代木公園附近有一處豪宅，名為「竹謐．隈研吾」（The Kita）是只此一套佔地1,024平方米的高尚住宅，勞斯萊斯作為汽車界的貴族，正是為The Kita而設。顧名思義，這裡用上了大師回歸自然的設計理念，被竹林圍繞的宅邸別具禪意，更在這東京的核心地域中建立起一處靜謐的小天地。

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所謂的回歸自然正是與大自然共存，本來鋼筋水泥就與自然格格不入，但大師除了材料之外，就在室內空間、採光等下功夫，竹柵可以過濾光線和營造迷人的光影效果，房子恍如隱沒於竹林之中，是為建築與自然的完美融合，亦是大師向來提倡的「負建築」概念，既有私密空間又能與外界有所聯繫。這處的地點非常優越，即將舉行的東奧，主場館只有步行的距離，附近有代代木公園、明治神宮，地域方便但景觀上卻是綠意盎然，做到「大隱隱於市」的效果。

圖片來源：Westbank

至於最新釋出的勞斯萊斯同樣以The Kita命名，所用的顏色與物料都與後者有所聯繫，例如銀霧色外觀對應建築結構，在陽光照射下來時卻映出青銅色，其他的內部細節如皇家胡桃木鑲板等都與The Kita的各部份相呼應，是次由隈研吾、The Kita的發展商Westbank與勞斯萊斯合作，旨在讓用家在行車途中都可以享受到家的感覺，或者說是將豪宅駛出去，這番意境實在令人羨慕不已。