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保時捷911 GT3的名字起源與GT3比賽無關？10件車迷不可不知的事
/ 撰文 GQ Taiwan
/ 2021.05.15
/ 2021.05.15
對許多車迷而言，Porsche 911 GT3是一部相當具有指標性的硬派作品，而從它自1999年問世迄今的22年歷史，也有許多值得認識的故事或細節。
文：錫箔人, Stephen Chen／GQ Taiwan
保時捷911 GT3曾令其他跑車改名？曾經取消手排？點圖測試一下自己知不知道這10個保時捷小故事↓↓↓
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保時捷911 GT3的型格面貌：
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：每個男孩房間都貼過的保時捷！關於 911 GT3 十件你該知道的事】