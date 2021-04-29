【Benz】平治進軍家用車市場　小型電動七人乘EQB追擊日系主流

說起可容納七人乘坐的日用家庭座駕，相信大部份香港人第一時間會想到日本車廠的各式MPV，但自從德國車廠積極加入「家用七人車」戰場後，市場形勢不再那麼單一，而且新型號的發展步伐也比想像中快，好像平治（Mercedes-Benz）最近便發佈了全新純電動七人小型SUV──EQB，預計於今年內陸續在不同市場開售。

平治的新型電動車發表頻率益發頻密，最新成員EQB首度進軍小型七人車市場，以小型家庭用家作銷售目標。（圖片來源：Mercedes Benz）

平治旗下的EQ系列電動車型號愈出愈多，繼EQC、EQA及EQS後，電氣化進程終於去到家用車型號──可供七人乘坐的小型SUV──EQB。這款與發售中的GLB-Class採用同一款底盤的純電動型號，日前率先在舉行中的上海國際車展作全球首展，而歐洲版本則預計於今年稍後時間才正式發佈，2022年更會在美國市場推出。由此可見，EQB將成為平治進軍不同地區家用車市場的重要旗子。

與發售中的GLB-Class採用同一款底盤，車身長度為4,684mm，軸距2,829mm，車廂空間足夠容納三排座位。（圖片來源：Mercedes Benz）

於歐美市場發售的EQB，將於匈牙利的Kecskemét生產基地投產（中國版則會於北京汽車的合資廠房生產），這生產線目前主力生產CLA及CLA Shooting Brake的插電式混能型號，對於生產電動車相信早已駕輕就熟。廠方表示，EQB車系將包括前輪帶動及四輪驅動版本，較高性能的EQB 350 4MATIC發出的輸出功率將超越220kW（約299匹），最大續航距離越過400公里，肯定足夠應付大部份家庭用車需要。

廠方希望EQB可以吸引小型家庭車主，為他們提供容易入手、實用性不俗的電動車。（圖片來源：Mercedes Benz）

回看目前的小型家庭車市場，可供七人乘坐的車款大部份出自日本車廠，德國來的就只有平治GLB及寶馬2-Series Gran Tourer，但平治今次發佈EQB，成為市場上率先發售的純電動小型七人乘，可說是非常進取的一著。雖然不少七人家庭車用家都認為，日本車廠出品的型號始終在空間運用及實用程度方面佔優，但GLB始終是完全不耗油及零排放的純電動車，駕駛及養車成本遠勝傳統引擎型號，若果定價進取，相信會有力衝擊家庭車市場。

目前已發佈的型號，大部份都可在充滿電後行駛超過400公里，不過廠方表示不久後會發佈及推出續航力更高的「長途版本」，以配合需要駕駛長途車的車主。（圖片來源：Mercedes Benz）