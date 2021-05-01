日本富豪前澤友作又一出位作　委託Hermès與勞斯萊斯打造唯一座駕

奢侈品牌多不勝數，真正極致奢華的亦都不少，不過如果它們結合起來，可真的是獨一無二。奢侈品當中我們平民百姓一般接觸得到的，也就是量產的作品，然而高端品牌往往都會有訂製服務，這些都是富豪們的玩意兒，就例如日本富豪前澤友作最近委託Hermès與Rolls-Royce聯手訂製的座駕「Phantom Oribe」，正表現出以上所說的奢華典範。

前澤友作（右）與周杰倫合照（圖片來源：前澤友作IG）

前澤友作在日本富豪當中未算頂級，卻是以出位言行引人注目，對上一次就是參與SpaceX的私人月球旅行計劃，成為全球首位乘客，目標在2023年邀請藝術家們一起環遊月球。

「Phantom Oribe」（圖片來源：Rolls-Royce）

陶器「Oribe」（圖片來源：Rolls-Royce）

今次的聯乘作有兩大看點。首先是Rolls-Royce方面以前澤先生收藏的日本陶瓷作設計靈感，那一件可追溯到16世紀安土桃山時代的陶器名為「Oribe」，其墨綠色化為車身顏色，賜名為「MZ Oribe Green」，同時配合奶油白色結合出帶點陶器味道的復古色調。

「Phantom Oribe」（圖片來源：Rolls-Royce）

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除此之外，內裝部份就由Hermès操刀，眾所周知以訂製馬具起家的Hermès向來擅長皮具，今次亦將馬術的歷史融入內裝之中。綠、白的融合魅力可見於方向盤、手柄、座椅等等的位置，由皮具與木材加強優雅韻味，白色羊毛地墊豈不同樣奢華？車子內可見的細節值得細味，「Habillé par Hermès Paris」手工浮雕簽名、精緻的木質飾板，觸手可及的都是頂級材料。最後在皇家胡桃木上的插畫有著與別不同的感覺，來自已故法國著名插畫師Pierre Peron筆下以馬術為題的作品。大膽的顧客，融合了東西方、古代與現代的概念，加上兩大頂級奢華皇者品牌操刀，這件非凡的唯一之作只能遠觀，實在遙不可及。