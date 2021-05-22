【Mazda】萬事得首部MX經典修復　如何與意大利設計界結下不解緣

時間回到1981年，地點是東京國際車展（Tokyo Motor Show），當時的日本製車產業跟日本經濟一樣強勢，積極的東洋品牌邀請知名的歐洲設計師及工程師共同合作，先後製作出一系列令車迷驚嘆的概念作品（有的甚至後來變成量產型號）。基地位於廣島的萬事得（Mazda）也不甘後人，與早已享負盛名的意大利coachbuilder──Bertone合作，設計出第一部MX型號：MX-81 Aria。

修復後的MX-81 Aria，被運送至米蘭大教堂與MX最新成員MX-30一齊影「靚仔相」。（圖片來源：Mazda）

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MX-81 Aria這部經典概念車，深遠影響萬事得之後四十年的產品設計走向，但由於始終屬「一次展品」，故此事隔多年漸被遺忘。直至2019年，負責開發現役第四代MX-5的山本信弘於總部一個貨倉找到MX-81 Aria，與廠方商討過後，決定修復這部意義重大的概念作品，並且特意安排將車運回它的「故鄉」意大利，由專人進行全面修復企劃。完成修復後，更拍攝了專題短片（youtu.be/u8aXHOnHqAs），向車迷介紹萬事得與意大利設計的淵源及當中故事。

車身線條及多項細節被應用至後來的量產型號，最明顯受其影響的，就是1989年上市的初代Astina。（圖片來源：Mazda）

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當年負責MX-81 Aria概念車企劃的Bertone設計師名叫Marc Dechamps，他以當年萬事得小型家庭車323的底盤及機械佈局作為基礎，配以充滿未來感的流線型車身及高科技感車廂，令人意識到日本車廠也可以像歐洲同業一樣，生產出叫全球車迷擊烈讚賞的漂亮作品。事實上，在MX-81 Aria上出現的不同設計細節，例如高置式尾燈及隱藏式頭燈，也真的被應用在後來於1980年代面世的多部萬事得量產型號身上，當然更重要的是，它開展了後來的「MX族譜」，令廠方更有自信地開發及生產出多款成功作品。

完成翻新工序後的MX-81 Aria，風采依然，魅力四射。（圖片來源：Mazda）

修復MX-81 Aria也勾起了另一件年代更久遠的有趣故事，就是萬事得（以至其他日本汽車品牌）如何與意大利設計界結下不解之緣。話說在1960年，當時一位只得23歲的日本汽車傳媒從業員宮川秀之（Hideyuki Miyakawa），專程飛往意大利採訪都靈國際車展（Turin Motor Show），除了與設計巨人及當時的Bertone掌舵人喬治阿羅（Giorgetto Giugiaro）見面，宮川先生還邂逅了對汽車充滿熱誠的翻譯員Marisa Bassano──即是後來的宮川太太。Marisa Bassano於1961年前赴廣島短期留學，在那裡她認識了當時的萬事得主席松田恒次（Tsuneji Matsuda），一伙人認真討論優良設計如何提升日本車在國際市場的地位。回到意大利後，Marisa Bassano與宮川秀之積極拉攏意大利的知名設計工作室與各間日本車廠進行合作，意式設計DNA開始出現在不同日本汽車品牌的新款型號之中，例如1960年代的萬事得Familia及Luce，以至1969年面世及大獲好評的R130 Luce Coupe便是出自喬治阿羅之手。自此之後，意大利的設計血脈成功融入至萬事得的汽車設計，並且歷經年代演變及提升，構建出別樹一幟的流麗風格；宮川秀之也成為了令日本汽車正式走向世界的殿堂級人物。