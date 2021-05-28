CARS 名車
狂野時速9的12款名車盤點 這款油電超跑曾有力壓過保時捷法拉利
/ 撰文 GQ Taiwan
/ 2021.05.28
/ 2021.05.28
集合兄弟鬩牆、要角回歸、陸海空大亂鬥等元素，在荷里活超級爽片《F9狂野時速》中，除了更多更扯的故事情節（飆車飆到外太空？）外，片商更是持續加強狂野系列經典IP－飆車的力道，一部飛車電影要拍到第9集，車輛統籌勢必得絞盡腦汁觀眾才覺得值回票價。
而這次片中又出現哪些當前地表上最暴力的性能車款？
文：Kevin Hsiao, Seven Lo（GQ Taiwan）
《F9狂野時速》中出現哪些車款？以下為你一一盤點（點擊放大欣賞）▼▼▼
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：開這台上太空？《玩命關頭9》片中經典車款全公開，Ford GT350成最大反派John Cena愛車】