【Rolls-Royce】最貴新車出爐　極級訂製型號勞斯萊斯Boat Tail

在汽車仍未以大量生產形式製造的年代，想買車，可以聯絡汽車設計室或製造商，說出自己希望擁有怎樣的座駕，然後由來自不同範疇的專業技師，合作創作客人理想中的獨特汽車。整個製作過程中，專責車身、車廂設計及製作的範疇就是所謂coachbuilding。這項幾乎被當代車迷遺忘的專業，目前成為罕見的頂級豪華個人化訂製汽車服務，最新的例子就是勞斯萊斯（Rolls-Royce）超限量型號──Boat Tail。

「最頂級的私人訂製豪華汽車」或許也不足以形容Boat Tail的珍貴程度：只造三部，與客戶共同設計、商議及落實投產，歷時四年才完成出廠，呈現經典的Coachbuild個人汽車製作過程。（圖片來源：）

說Boat Tail是限量生產，其實也不算太準確，因為在「限量生產」已被濫用的今時今日，只會製作三部的汽車（沒錯，只得三部），根本有如天外來物：你得要先成為長期客戶，更要與汽車生產商保持良好關係，然後品牌願意聆聽閣下天馬行空的概念，設計及生產部門負責人認為概念可行，而且完成後對品牌形象能起正面作用⋯⋯這才有可能綠燈全開拍板進行。

車身全長約5.9米，以Phantom作為基礙，再依據客戶提出的要求，採用具個人特色的選材、細節及用料，製作出線條流麗的車身。（圖片來源：Rolls-Royce）

或者這樣說明較易讓大家明白，假設購買「一般」勞斯萊斯量產型號是入門，那從項目清單選購個人化專屬設備的Bespoke就是中階，然後再上一層就是有如Boat Tail一樣的Coachbuild頂級限量訂購方案──不要忘記，一部量產勞斯萊斯的「入門價」約港幣700萬，要「儲夠里數」令勞斯萊斯首肯與閣下合作設計及生產Boat Tail，那已經不只是與錢有關，而是你到底在這個全球第一汽車品牌心目中到底有多重要。

車尾木材覆蓋面以「蝴蝶展翅」形式打開後，就會見到隱藏在「甲板下」的香檳冷藏櫃及品酒配件、餐具及小餐檯，還有專屬的太陽傘及戶外摺椅。只要興之所至，就可隨時停車，與身邊人細味香檳升起的泡。（圖片來源：Rolls-Royce）

當了解到Boat Tail的誕生要經過這麼多超級關卡，就會理解到它裏裏外外都有如藝術品是理所當然。勞斯萊斯說，率先登場的第一部Boat Tail的車主是一對名人夫婦，他們固然一早是忠實客戶，更買入、復修及收藏了1932年出廠的元祖Boat Tail──一部早已將古典帆船與勞斯萊斯汽車結合的大膽創作。

車內儀錶板飾件也有採用與車尾呼應的深灰色高級木材。（圖片來源：Rolls-Royce）

新版Boat Tail沿用上世紀三十年代的「船車混合」構想，以現役的Phantom作為設計基礎（機械佈局大致相同，例如配置6.75公升大容積V12引擎，最大馬力仍然是563匹），再根據客戶與廠方設計人員的共識，在車尾加入參考自競賽用帆船（J-class Yacht）的外觀細節與實用設備。除了可拆式車頂，更搶眼的，就是以高級的船用深灰色木材製成覆蓋車尾行李廂的甲板車身，而這部分的一按開關式結構更被設計成有如蝴蝶翅膀一樣。更誇張的是，打開後就會見到底下收藏了功能完整的香檳冷藏櫃及款客套件，換句話說，只要興之所至，就可以駕駛Boat Tail去到天涯海角和身邊人開香檳慢慢品嚐。

另外值得一提的是，在率先亮相的Boat Tail的車廂中，負責報時重任的不是一般的車用行針鐘，而是找來了名錶品牌BOVET 1822參與設計及製作的可翻轉錶面陀飛輪腕錶。由於這組客戶是一對夫婦，故此BOVET 1822特別製作了男、女裝錶款各一，既可佩帶於手腕上，進入Boat Tail車廂後亦可輕鬆嵌入中控台上的特定位置變成隨車時鐘。

勞斯萊斯並無公佈Boat Tail的售價，但據業內人士估計，其身價可達2.2億港元，相信是目前全球最昂貴的汽車。（圖片來源：Rolls-Royce）

將極盡奢華的玩味設備與結構帶來現實，或者就是Boat Tail最引人入勝的地方，它帶來的話題與討論，亦可以令更多人認識及了解到頂級豪華的Coachbuilt汽車生產方式仍然存在於世。雖然勞斯萊斯沒有公佈Boat Tail的最終售價，但根據行內人士估計，要打動到廠方願意費盡心思及人力物力，並且以長達四年時間完成這項企劃，應該需要約二千萬英鎊（折算約港幣2.2億港元），若然屬實，Boat Tail就會打破由Buggatti頂級型號La Voiture Noire保持的舊紀錄，成為目前全球身價最昂貴的汽車。