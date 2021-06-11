拳王Floyd Mayweather愛車如痴　擁有兩部世界上最快又最貴的跑車

早前Floyd Mayweather與Logan Paul的表演賽相當注目，吸引到各方的眼球，縱使最後大家對於平局賽果的看法眾說紛云，表演賽的吸金能力的確高強，而且Floyd Mayweather早就說過，他從拳擊退休，但卻沒有從賺錢中退休。

Floyd Mayweather對戰Logan Paul（圖片來源：Getty Images）

作為拳王的Floyd Mayweather向來一疊一疊鈔票賺進口袋，他也從不吝嗇，總會好好犒賞自己，而他的愛好正如不少富人一樣就是名車。在是次的表演賽之前，他就帶著團隊在拉斯維加斯以百萬美元購入數輛名車，當中包括一輛2021 Rolls-Royce Ghost。在比賽之後以平手之姿亦賺進了過億美元的收入，於是再購入同一款車，可謂是有錢就是任性。

Floyd Mayweather的座駕Koenigsegg CCXR Trevita（網上圖片）

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不過Rolls-Royce Ghost絕對不夠滿足這位拳王，他的名車收藏粒粒皆星，當中最珍貴的據說是一輛Koenigsegg CCXR Trevita，這款作品可說是地球上最快的汽車之一，時速可達254英里（約408.8公里），而且世界上只有兩輛，要價480萬美元。除了是功率有著1,018馬力的超跑，它的外觀亦相當吸引眼球，Koenigsegg特別為了Trevita而設計出一獨特的纖維塗層，當陽光照射下去時，會發出閃閃生輝如數百萬顆鑽石一樣的美態。

Floyd Mayweather與Bugatti Veyron 16.4（網上圖片）

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雖然Koenigsegg CCXR Trevita絕對襯得起拳王，不過Floyd Mayweather亦擁有另一款「先代」最快又最貴的跑車，在Trevita出現之前，2001年Volkswagen收購了Bugatti之後推出了一款號稱當時世界上最快的作品Bugatti Veyron 16.4，「16.4」代表16個氣缸和4個渦輪增壓器，有著功率1,000馬力，最高時速可達402公里。當時全球限量42輛，要價約320萬美元，而且換一組輪胎就要3.3萬美元，果真是富人玩意。