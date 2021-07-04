AirCar飛天汽車研發成功或開發新興產業　解決城市交通問題不是夢

會飛天的車活像是人類還在探索飛行工具時發明的東西，又或者頂級特工和有錢超級英雄的座駕，最近由斯洛伐克一間科技公司Klein Vision研發了一輛AirCar並發布了一段測試影片，不單只如一般汽車般運行，更在之後可以變形張開機翼起飛！令人眼前一亮。

圖片來源：Klein Vision

AirCar採用混合動力，配備了160匹馬力的BMW引擎，由汽車變成飛機模式只需要2分15秒，在空中達到了170km/h的巡航速度，足以在2,500米的高度飛行約1,000公里，並且負重上限為200公斤，可以載客二人，至今已經在空中飛行了40個小時，現時已經完成了在尼特拉國際機場和斯洛伐克布拉迪斯拉發國際機場之間的35分鐘飛行。

圖片來源：Klein Vision

據Klein Vision表示，AirCar約耗時兩年研發，然而投資金額竟然不到200萬歐元。於2019年諮詢公司摩根士丹利預測這個行業將會在2040年價值1.5萬億美元。這個研發並不單只是為了有趣，其目的是成為現有交通系統壓力的潛在解決方案。正如很多科幻電影中見到汽車在空中飛行，大大減少了塞車的機會。

圖片來源：Klein Vision

到底AirCar會否成為新興的龐大市場？Klein Vision相信能夠吸引到一小部分航空公司或出租車行業的青睞，現時僅在美國就有大約40,000架飛機的訂單，如果能夠將當中的大約5%轉換為AirCar，這個數目也不能小看。