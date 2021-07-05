2021全球最快5部極速SUV　Lamborghini非首位、Porsche屈居第五

若要談論近年最受歡迎的車款，SUV必定佔上首席。由最初只有傳統美國品牌，至近年一些歐美或日本品牌也紛紛加入SUV的大戰場。來到2021年，SUV車款更是百花齊放，全因一眾超跑名廠亦想分一杯羹。既然超跑品牌也相繼推出SUV車款，就看看今年全球所推出的SUV車款中，以最快速度的排行榜名單。

2021 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid（圖片來源：Porsche）

第五名

2021 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

最高速度： 183 mph （295 Km/h）

2021年的Cayenne Turbo S E-Hybrid為旗艦車型，結合SUV與跑車兩種形態，配以4.0T V8 （twin-turbo）渦輪增壓引擎（最大馬力 548 PS），加上一台永磁同步電動馬達（最大馬力136 PS）的幫助下，組成的PHEV插電式混合動力系統，最大綜效為680ps、峰值扭力為900Nm，另外用上8速自動變速箱。

2021 Maserati Levante Trofeo（圖片來源：Maserati）

+ 6

第四名

2021 Maserati Levante Trofeo

最高速度： 187 mph （301 Km/h）

Levante Trofeo的靈魂3.8升V8（twin-turbocharged）雙渦輪增壓引擎，是由Ferrari Maranello廠所組裝，而且有消息指Ferrari提供這具引擎將只到2023年為止，Maserati大機會改用自家V6引擎，所以不僅是最後搭載Ferrari動力的Maserati，或許也有可能是Maserati V8的絕響。Levante Trofeo可產生590hp與538 lb-ft 的扭力，更造就出0-100km/h僅3.9秒的驚人加速實力。

2021 Audi RS Q8（圖片來源：Audi）

第三名

2021 Audi RS Q8

最高速度： 189.5 mph（305 Km/h）

Audi RS Q8搭載4.0升V8（twin-turbocharged）雙渦輪增壓引擎，在8V輕型複合動力系統加持下，可輸出至591馬力和590 lb-ft的扭力。另外其Quattro全輪驅動系統、八速自動變速器、氣壓懸吊與限滑差速器等等，均是跑車式配置，使RS Q8僅需3.8秒即可完成0-100 km/h加速。

2021 Lamborghini Urus（圖片來源：Lamborghini）

+ 4

第二名

2021 Lamborghini Urus

最高速度： 190 mph（305 Km/h）

意思為「野牛」的Lamborghini Urus，注入強烈的超跑性能與韻味，其4.0 升雙渦輪增壓 V8 （twin-turbocharged）發動機，正是上面Audi RS Q8引擎的變種，亦是Lamborghini首款用渦輪增壓引擎的車型，擁有最大馬力650hp、引擎轉速最高可達6,800 rpm與627 lb-ft扭力，0-100 km/h加速只需3.6秒。

2021 Bentley Bentayga Speed（圖片來源：Bentley）

+ 2

第一名

2021 Bentley Bentayga Speed

最高速度： 190 mph（305.8 Km/h）

其實早前SUV的最高速首位，一直是Lamborghini Urus，直至Bentley的Bentayga Speed車款面世後，世界上最快的SUV桂冠便被改寫，極速是305.8km/h。從數值上出發的話，其實只是快Lamborghini Urus小數點後一個位，一小時內的800米看不出明顯差別，不過見微知著足證其速度決心，Bentley Bentayga Speed配以W12 twin turbo引擎，具備635匹馬力與664 lb-ft扭力，0-100km/h可在3.9秒完成，在這個數值而言，Lamborghini Urus還是略勝。