2021全球最快5部極速SUV Lamborghini非首位、Porsche屈居第五
/ 2021.07.05
2021 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid（圖片來源：Porsche）
第五名
2021 Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid
最高速度： 183 mph （295 Km/h）
2021年的Cayenne Turbo S E-Hybrid為旗艦車型，結合SUV與跑車兩種形態，配以4.0T V8 （twin-turbo）渦輪增壓引擎（最大馬力 548 PS），加上一台永磁同步電動馬達（最大馬力136 PS）的幫助下，組成的PHEV插電式混合動力系統，最大綜效為680ps、峰值扭力為900Nm，另外用上8速自動變速箱。
2021 Maserati Levante Trofeo（圖片來源：Maserati）
第四名
2021 Maserati Levante Trofeo
最高速度： 187 mph （301 Km/h）
Levante Trofeo的靈魂3.8升V8（twin-turbocharged）雙渦輪增壓引擎，是由Ferrari Maranello廠所組裝，而且有消息指Ferrari提供這具引擎將只到2023年為止，Maserati大機會改用自家V6引擎，所以不僅是最後搭載Ferrari動力的Maserati，或許也有可能是Maserati V8的絕響。Levante Trofeo可產生590hp與538 lb-ft 的扭力，更造就出0-100km/h僅3.9秒的驚人加速實力。
2021 Audi RS Q8（圖片來源：Audi）
第三名
2021 Audi RS Q8
最高速度： 189.5 mph（305 Km/h）
Audi RS Q8搭載4.0升V8（twin-turbocharged）雙渦輪增壓引擎，在8V輕型複合動力系統加持下，可輸出至591馬力和590 lb-ft的扭力。另外其Quattro全輪驅動系統、八速自動變速器、氣壓懸吊與限滑差速器等等，均是跑車式配置，使RS Q8僅需3.8秒即可完成0-100 km/h加速。
2021 Lamborghini Urus（圖片來源：Lamborghini）
第二名
2021 Lamborghini Urus
最高速度： 190 mph（305 Km/h）
意思為「野牛」的Lamborghini Urus，注入強烈的超跑性能與韻味，其4.0 升雙渦輪增壓 V8 （twin-turbocharged）發動機，正是上面Audi RS Q8引擎的變種，亦是Lamborghini首款用渦輪增壓引擎的車型，擁有最大馬力650hp、引擎轉速最高可達6,800 rpm與627 lb-ft扭力，0-100 km/h加速只需3.6秒。
2021 Bentley Bentayga Speed（圖片來源：Bentley）
第一名
2021 Bentley Bentayga Speed
最高速度： 190 mph（305.8 Km/h）
其實早前SUV的最高速首位，一直是Lamborghini Urus，直至Bentley的Bentayga Speed車款面世後，世界上最快的SUV桂冠便被改寫，極速是305.8km/h。從數值上出發的話，其實只是快Lamborghini Urus小數點後一個位，一小時內的800米看不出明顯差別，不過見微知著足證其速度決心，Bentley Bentayga Speed配以W12 twin turbo引擎，具備635匹馬力與664 lb-ft扭力，0-100km/h可在3.9秒完成，在這個數值而言，Lamborghini Urus還是略勝。