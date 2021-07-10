藤原浩fragment聯乘Maserati車款終登場 時裝與汽車愈走愈近？
/ 2021.07.10
由即日起至7月11日，東京原宿設有「Maserati meets fragment」的pop-up活動，除了可以了解今回聯乘車款的細節，更有fragment design x Maserati的限量版服飾系列，包括TEE、衛衣與帽款。重點是以Maserati的Ghibli Hybrid為基礎，設計出黑色 Ghibli Operanera 和白色 Ghibli Operabianca，全球只發售175架，當中40架在日本內銷售，而兩款車的零售價均為 14,250,000 日元（約1,005,879港元）。
今回的聯乘作品中，黑色的Ghibli Operanera，除了fragment design的標誌性LOGO外，車身加上白色印字，當中包含編號，另外車頭的面罩亦有改動。內籠設計也花上心思，採用全黑配色，加上fragment最喜愛的藍色安全帶，而黑木紋飾板也是亮點之一。
Ghibli Hybrid是Maserati於2020年所發佈的車款，亦是Maserati自家研發48V輕油電動力系統，加上電控增壓器 (e-Booster)，最大輸出330hp，而廠方測試出的綜合油耗係8.5-9.6L/100km，對比其他hybrid車款的話，卻不算慳油。
Maserati Ghibli Hybrid原版：
盤點歷年最注目合作企劃
其實時裝品牌與汽車的合作一直存在，能夠將時尚美學注入到車款的設計之中，不單吸引一眾時裝愛好者的關注，又可將雙方的影響力融合，可謂相得益彰。同時這個趨勢定必愈來愈頻密，因為各大車廠的自家訂製服務，與配置清單的選項愈來愈多，不論是車內的配搭，或是車身上的拉花，都具有成千上萬的組合。加上審美覲與品味，又不是單靠金錢就可以提升，交由一位時裝設計師操刀，絕對最優解。
Paul Smith Mini （Paul Smith）
Paul Smith Mini
要數經典之最，相信1997年的「Paul Smith Mini」必佔一席位，由英國時裝設計大師Paul Smith操刀，在Rover Mini 車身上油上由超過20種顏色所組成的84條條紋圖案，在同年舉行的 Tokyo Motor Show 展出。後來又將汽車圖案命名為「Mini Graphic Edge」，運用到Paul Smith多個系列之中。
Lamborghini Murciélago LP640 Roadster Versace
Lamborghini早於2006年就在巴黎車展上展示了一部合作版 Murcielago LP 640 車款，在車身與車內不難發現Versace 的標誌花紋線條和幾何圖騰，更印有品牌創辦人 Gianni Versace 名字的金屬銘牌，而車款是收益是為AIDS 愛滋病基金會作慈善用途。
Yohji Yamamoto x Lamborghini Aventador S
2020年帶來重磅聯乘，邀請到Yohji Yamamoto合作，以Aventador S超跑作基礎，車外設計吸睛，但車內的文字塗鴉設計，絕對一反傳統超跑的奢華感！
Thom Browne × Gilt × Infiniti
2013年美國設計師 Thom Browne與Infiniti車廠及購物網站Gilt合作，以經典Q50為原型，車身鍍上水銀鏡的色調，車內配以標誌性紅白藍三間條子設計，前衛與古典的平衡。