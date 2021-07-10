藤原浩fragment聯乘Maserati車款終登場　時裝與汽車愈走愈近？

藤原浩fragment design與Maserati的合作終於推出市面，雙方的合作單是品牌的效應？為何時裝界與汽車品牌的合作愈來愈頻密？一於由fragment design與Maserati的合作出發，再看過往的時裝界與汽車注目合作企劃。

由即日起至7月11日，東京原宿設有「Maserati meets fragment」的pop-up活動，除了可以了解今回聯乘車款的細節，更有fragment design x Maserati的限量版服飾系列，包括TEE、衛衣與帽款。重點是以Maserati的Ghibli Hybrid為基礎，設計出黑色 Ghibli Operanera 和白色 Ghibli Operabianca，全球只發售175架，當中40架在日本內銷售，而兩款車的零售價均為 14,250,000 日元（約1,005,879港元）。

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今回的聯乘作品中，黑色的Ghibli Operanera，除了fragment design的標誌性LOGO外，車身加上白色印字，當中包含編號，另外車頭的面罩亦有改動。內籠設計也花上心思，採用全黑配色，加上fragment最喜愛的藍色安全帶，而黑木紋飾板也是亮點之一。

Ghibli Hybrid是Maserati於2020年所發佈的車款，亦是Maserati自家研發48V輕油電動力系統，加上電控增壓器 (e-Booster)，最大輸出330hp，而廠方測試出的綜合油耗係8.5-9.6L/100km，對比其他hybrid車款的話，卻不算慳油。

Maserati Ghibli Hybrid原版：

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盤點歷年最注目合作企劃

其實時裝品牌與汽車的合作一直存在，能夠將時尚美學注入到車款的設計之中，不單吸引一眾時裝愛好者的關注，又可將雙方的影響力融合，可謂相得益彰。同時這個趨勢定必愈來愈頻密，因為各大車廠的自家訂製服務，與配置清單的選項愈來愈多，不論是車內的配搭，或是車身上的拉花，都具有成千上萬的組合。加上審美覲與品味，又不是單靠金錢就可以提升，交由一位時裝設計師操刀，絕對最優解。

Paul Smith Mini （Paul Smith）

Paul Smith Mini

要數經典之最，相信1997年的「Paul Smith Mini」必佔一席位，由英國時裝設計大師Paul Smith操刀，在Rover Mini 車身上油上由超過20種顏色所組成的84條條紋圖案，在同年舉行的 Tokyo Motor Show 展出。後來又將汽車圖案命名為「Mini Graphic Edge」，運用到Paul Smith多個系列之中。

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Lamborghini Murciélago LP640 Roadster Versace

Lamborghini早於2006年就在巴黎車展上展示了一部合作版 Murcielago LP 640 車款，在車身與車內不難發現Versace 的標誌花紋線條和幾何圖騰，更印有品牌創辦人 Gianni Versace 名字的金屬銘牌，而車款是收益是為AIDS 愛滋病基金會作慈善用途。

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Yohji Yamamoto x Lamborghini Aventador S

2020年帶來重磅聯乘，邀請到Yohji Yamamoto合作，以Aventador S超跑作基礎，車外設計吸睛，但車內的文字塗鴉設計，絕對一反傳統超跑的奢華感！

Thom Browne × Gilt × Infiniti

2013年美國設計師 Thom Browne與Infiniti車廠及購物網站Gilt合作，以經典Q50為原型，車身鍍上水銀鏡的色調，車內配以標誌性紅白藍三間條子設計，前衛與古典的平衡。