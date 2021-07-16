【法拉利250 GTO】盤點史上最貴超跑 FERRARI勝Pagani與Bugatti？

古董的價值一直驚為天人，每次在拍賣會上都會引起關注，而古董車亦然，只要在拍賣會出現FERRARI 250 GTO這個名字，代表全球最貴車款準備再創新高。

FERRARI 250 GTO（FERRARI）

FERRARI 250 GTO的名字中，是代表著每汽缸250cc，GTO（Grand Turismo Homologated）意指經法規認證適合長途旅程的賽車。車身配備3.0升V12引擎，加上五速手排變速箱，在7,500轉時全力輸出300匹馬力。法拉利創始人Enzo Ferrari最初是將250 GTO企劃交由工程師Giotto Bizzarrini負責，可惜在完工前Enzo與Bizzarrini因爭執不歡而散，Bizzarrini更與團隊離開法拉利。不過企劃並沒有胎死腹中，Enzo隨即從Scaglietti邀請Mauro Forghieri完成250 GTO項目，並在1962年的賽百靈12小時耐力賽首次登場。除前期少數測試用的車輛由FERRARI原廠或是Pininfarina製，正式投入生產後，250 GTO均是交由Scaglietti打造，亦因是全人手製，所以每架車都有微微不同。

（FERRARI）

於1962至1964年期間，法拉利一共打造了36架250 GTO，當中33架是在1962與1963年出產，另有三架Series II車身在1964年製。除此之外，亦有三輛Series I車身是配上4.0升引擎，所以在全球250 GTO的生產總數只有39輛，之外法拉利再沒有推出或復刻。即使是當年，因為其稀有性，要購入250 GTO，就需要經過創始人Enzo Ferrari親自同意才能銷售，當年售價為18,000美元（在今天相當於150,000美元）。

FERRARI 250 GTO能夠成名，全因其耀眼的成績，自1962年開世開始，法拉利憑著250 GTO，在GT 2000cc級的國際汽聯國際錦標賽中，3年獲得冠軍，另外2年取得環法賽冠軍，為法拉利在該賽事寫下連續9年冠軍的地位。另外250 GTO具歷史價值，是最後一款在頂級跑車賽事中，保持競爭力的前置引擎汽車之一。

FERRARI 250 GTO（FERRARI）

FERRARI 250 GTO（FERRARI）

由1986年開始，FERRARI 250 GTO價值就開始直線急升，當時收藏家Frank Galloghy以100萬美元購入，兩年後再以420萬美元（約合3,270萬港元）賣掉。到2012年在私人拍賣會中據稱價值3,500萬美元（約合2億7千萬港元）完成交易。2014年再創紀錄，Quail Lodge拍賣會上，以3,810萬美元（約合近3億港元）價格取車。2018年以7,000萬美元（約合5億5千萬港元）私下賣給了WeatherTech的創始人兼行政總裁David MacNeil，成為全球史上最貴超跑。

+ 5

如果在網上搜尋全球最貴車輛，在世界各地的車壇網站或是Google的榜單中，第一位被1963年的FERRARI 250 GTO長期占據，但同時間名單中一定會出現Bugatti與Pagani，當中有三架也是由Bugatti包攬。簡介全球最貴車款FERRARI 250 GTO後，現在再盤點2021年，全球最貴的4款跑車。

#4 Bugatti Centodieci

$9,000,000美元 （約合近7千萬港元）

Bugatti Centodieci （Bugatti）

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Centodieci是全球僅10輛限定車款，亦是品牌在建廠的110年時推出，車名Centodieci在義大利文裡是代表數字110。車身搭上8.0升渦輪增壓W16引擎，最大馬力為1,600匹，0-100km/h加速2.4秒完成，外觀設計是以Bugatti Chiron為基礎。

#3 Pagani Zonda HP Barchetta

$17,500,000（約合近1億4千萬港元）

Pagani Zonda HP Barchetta （Pagani）

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2018年為慶祝Pagani老闆Horacio Pagani生日，推出特別版的「Zonda HP Barchetta」，配以7.3升V12引擎，最大馬力輸出達760匹，同時車身只有1,250公斤。除了老闆Horacio Pagani擁有外，當年只生產了三台，而售價為 $1,750 萬美元（約合近1億4千萬港元）。

#2 Bugatti La Voiture Noire

$18,700,000 （約合近1億5千萬港元）

Bugatti La Voiture Noire （Bugatti）

+ 4

在2019年，Bugatti在日內瓦車展中展出全新車型「La Voiture Noire」，表示車身是向經典車型Bugatti Type 57SC Atlantic致敬，並選用Chiron為基礎開發，配上8.0升Quad-turbo W16引擎，最高輸出1,500匹馬力和1,180 lb-ft扭力，同時此車款是「one-off」，代表全球唯一的產量。

#1 FERRARI 250 GTO

70,000,000美元（約合5億5千萬港元）