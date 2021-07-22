最強超跑誕生？瑞典Koenigsegg Jesko要價2,400萬有望創出新紀錄

世界上最快的量產超跑屬誰？相信是Bugatti Chiron Super Sport 300+，具備1,600匹的動力輸出，創下的490.848 km/h紀錄至今無車能破。只不過這個神話有機會破滅，因為最近瑞典超跑品牌Koenigsegg藉著釋出亮眼橙色新塗裝版本的「Jesko」，似乎表示推出量產車已成事實，而且更有望創出500km/h的極速傳說。

圖片來源：Koenigsegg

源自於2019年的日內瓦車展Koenigsegg Jesko早已展出，時至今天終於迎來量產的一日，要價300萬美元起，門檻著實不低，不過有著超人般的性能絕對是車迷趨之若騖的對象。來自瑞典的Koenigsegg並非大車廠，往往以打造限量車款而自居，是次的Jesko原來是來自創辦人父親的名字，所以定必不負父親之名，將會推出全球限量125輛，縱使要備有大量銀彈才有機會入手，不過配額早已滿，有望於2022年頭就可以交付，近日就釋出「Tang Orange Pearl」注目橙色塗裝。

圖片來源：Koenigsegg

車廠將會推出雙車型，分別是Jesko標準版以及「Jesko Absolut」，均採用5.0升V8雙渦輪增壓引擎，搭配自家研發的9速LST變速箱，最大馬力可達1,600匹與Bugatti Chiron Super Sport 300+一樣，標準版的極速可達480km/h，而Jesko Absolut更是可達500km/h，0-100km/h只需2.8秒，0-300km/h更只需11秒。Koenigsegg Jesko被「譽」為使用了「黑科技」，因為自家研發的5.0升V8雙渦輪增壓引擎竟然可以做到1,600匹馬力，而且還通過了環保條例，由於Koenigsegg是精品車廠，不同於大車廠往往會向外入手引擎，所以Koenigsegg可以在工藝上任性鑽研。

圖片來源：Koenigsegg

最後大家關心的都是Jesko Absolut如何做到極速傳說，除了輸出馬力之下當然要從輕量化入手，例如只有90公斤的新款變速箱、輕量又增加穩定性的碳纖維輪圈等，車重只有1,420公斤，對比起現時的紀錄保持者Bugatti Chiron Super Sport 300+卻有著1,995公斤之重，而且前者風阻系數只有0.278Cd，比起後者的0.36Cd又是優勝，雖然這一刻Jesko Absolut的極速也是從公式中計算出來，但這個配置已經毫不遜色地令人信心大增。

圖片來源：Koenigsegg