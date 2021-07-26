TESLA是全球最有錢車廠？BENZ不入三甲　電動車改變汽車版圖

如果談及世界上最有錢的車廠，以往都是被數間傳統大車廠霸佔頭幾位，不過電動車的普及，令市場產生重大的變化。在面對世界各國嚴格管制碳排放的措施下，所有汽車也積極研發自家電動車，究竟未來幾年，會有那一間車廠跑出？不過在2021年，以分析世界頂級公司業務為主的軟件公司Value.Today，跟據公司財務、淨利潤與財經新聞等範疇中，排名出全球最具市場價值的十大車廠。

HONDA MOTOR（圖片來源：getty）

第十名：HONDA MOTOR

市場價值（1月2021）：48.174 Billion USD （約合374.5兆港元）

日本的本田，是一家跨國交通載具及機械製造公司，多年來以其汽車、摩托車、飛機、發動機及電力設備聞名，亦是世界上最大的摩托車製造商。全球排名為338，在日本公司是第二十三名，市場價值約為374.5兆港元，比上年下降了約25.7兆港元。

BAYERISCHE MOTOREN WERKE （圖片來源：getty）

第九名：BAYERISCHE MOTOREN WERKE（BMW）

市場價值（1月2021）：56.772 Billion USD （約合441.6兆港元）

BAYERISCHE MOTOREN WERKE（BMW），貴為德國三大豪華汽車製造商之一，集團旗下包含BMW、MINI與Rolls-Royce三個品牌。在全球公司排名為278，而在德國則是16，市場價值約為441.6兆港元，比上年升了約21兆港元。

GENERAL MOTORS COMPANY（圖片來源：getty）

第八名：GENERAL MOTORS COMPANY

市場價值（1月2021）：54.028 Billion USD （約合420.1兆港元）

可能不少人對GENERAL MOTORS COMPANY（GM）都會感到陌生，更會對能夠成為第八名而感到疑問。GMC是美國公司，旗下擁有CHEVROLET（雪佛蘭）、BUOCK（別克）、GMC、CADILLAC（凱迪拉克）、HOLDEN（霍頓）及GEO（吉優）等品牌。在全球公司排名為260，而在美國則是135，市場價值約為420.1兆港元，比上年升了約48.13兆港元。

FERRARI（圖片來源：getty）

第七名：FERRARI

市場價值（1月2021）：57.566 Billion USD （約合447.8兆港元）

作為以出售跑車為主的FERRARI，也是唯一入十大的超跑汽車公司。在全球公司排名為270，而在意大利的公司排名中是第二名。2021年的市場價值約447.8兆港元，比上年增加約121兆港元。在未來會否依然是跑車公司中的領頭羊呢？

DAIMLER AG（圖片來源：getty）

第六名：DAIMLER AG

市場價值（1月2021）：75.286 Billion USD （約合585.5兆港元）

DAIMLER AG一直是世界前十大汽車商之一，以生產豪華轎車MERCEDES-BENZ（梅賽德斯-賓士）聞名，而且多年來都是第一大商用車製造商和第二大卡車製造商，可惜近年被改寫。在全球排名是209，而在德國是9，市場價值約585.5兆港元，已經比上年升了約108.8兆港元。

NIO INC.（圖片來源：getty）

第五名：NIO INC.

市場價值（1月2021）：75.981 Billion USD （約合590.8兆港元）

NIO INC.是國內知名電動車研發製造公司──蔚來汽車，以電動車的設計和開發為主，當中以電池交換、自動駕車與電動動力總成技術聞名，更是被視為內地版的TESLA。全球排名是3230，而在中國是28，市場價值約590.8兆港元，只是一年間升了72.07 Billion USD（約合560.43兆港元）。

AUDI AG（圖片來源：getty）

第四名：AUDI AG

市場價值（1月2021）：82.15 Billion USD （約合638.9兆港元）

AUDI AG是今年升幅相當高的公司之一，同樣是著名德國三大豪華汽車製造商之一，但是早早就開始與數碼化時代接軌，早前就與騰訊合作，打造包括數碼座艙、數碼化營銷和用戶運營等領域。在全球排名是171，而在德國是8，市場價值約638.9兆港元，比上年升了一倍有多。

VOLKSWAGEN（圖片來源：getty）

第三名：VOLKSWAGEN

市場價值（1月2021）：99.864 Billion USD （約合776.5兆港元）

同樣是德國公司的VOLKSWAGEN，為福斯集團的核心企業及原始品牌，亦被譽為全球第一大汽車製造商的福斯汽車，更是集團最暢銷品牌。雖然近年營業額節節上升，不過在全球排名今年是128，比上年下降17位，而市場價值約776.5兆港元，亦是比上年下降了88.65兆港元，在未來的電動車世界中，福斯汽車能夠繼續保持市場地位呢？

TOYOTA MOTOR CORPORATION（圖片來源：getty）

第二名：TOYOTA MOTOR CORPORATION

市場價值（1月2021）：215.72 Billion USD （約合1,677.5兆港元）

豐田汽車據BBC統計（至2020年止），爲世界銷量排名第二的汽車製造商，名列美國《財富》雜誌的第5位，近年的電動車技術領先各大傳統車廠。在全球排名是41，而在日本更是首位，市場價值約1,677.5兆港元，比上年增加96.275兆港元。

TESLA（圖片來源：getty）

第一名：TESLA

市場價值（1月2021）：668.9 Billion USD （約合1,677.5兆港元）

以電動車起家的TESLA，成功在市場中殺出一條血路，由上年全球排名144，升至今年全球排名第八位，而今年市場價值約1,677.5兆港元，對比上年約684.5兆港元，增長八倍有多。究竟在全球停售燃油車的年代前，有沒有品牌可以與TESLA一戰電動車一哥的地位？