電氣化Classic Mini真環保改裝方案　低成本延續經典進入電車年代

電動車取代傳統石化燃料驅動汽車的潮流已經難以逆轉，但假如希望「永續」心目中的經典座駕或心頭愛車，是否真的毫無辦法？當然不是！英國倫敦的London Electric Cars（LEC）日前就發佈了元祖迷你車Classic Mini的「電氣化」改裝方案，除了可以將經典過渡至新時代，更重要的是成本合理，而且改裝過程善用高質素翻新零件，是真真正正用盡資源進行Upcycling的環保車。

以為新MINI EV是電動世代唯一選擇？原來Classic Mini亦可透過升級改裝變身電動車，延續經典。（圖片來源：London Electric Cars）

總部設於倫敦的LEC於2017年成立，是該國際城市目前唯一提供電動車改裝服務的公司，主要業務是將經典的汽車型號改裝成適合作日常駕駛使用的零廢排電動車，並為這些被賦予新生命的經典車尋找買家。

經過「電氣化」後，Classic Mini充滿電後的最低續航距離接近100km，足以應付市內通勤需要。（圖片來源：London Electric Cars）

要為全球最多人識的小型車Classic Mini進行「電氣化」工程，最低消費約需2萬5千英鎊（折合約港幣26萬元，不包括稅項、運輸費用，如果你手頭上未有Mini，更要付費從易手市場尋車）。以此代價可以換來一部配備20kWh充電池及電力驅動系統的電動Mini，充滿電後足夠行駛96至112公里；若希望心愛的Mini可以行得更遠或不想頻密充電，買家亦可付較高價錢選配大容量電池組。

如你已擁有Classic Mini，當然只需付改裝費，但若然仍未擁有迷你，亦可托改裝公司代為從易手車市場搜購。（圖片來源：London Electric Cars）

除了Classic Mini外，LEC亦會為其他經典英國車進行「電氣化」改裝工程，例如元祖Range Rover便早已成為其改裝目標。（圖片來源：London Electric Cars）

值得一讚的是，為切合電動車推動環保這終極概念，LEC會翻新從退役車場找到的日產電動車Leaf配置摩打及電池組，經過修復及測試合格後，移植至Classic Mini之中，此舉除了有利降低成本及價格，亦令改裝後的電動Mini成為一部由內到外、不折不扣的Upcycling環保車。

改裝公司發言人表示，目前已有不少Classic Mini排期進行改裝，單是英國本土的交車期便長達6個月，而且已有美國甚至日本的迷你車車主有意落實預約。（圖片來源：London Electric Cars）

相片顯示的應該是生產期較後的Classic Mini，其設備已貼近現代化汽車水平（例如設有動力輔助軚環、冷氣系統、隨車音響等），電動化後，這些設備可以繼續順利使用。（圖片來源：London Electric Cars）

或者有人會認為，就算價錢已被盡量壓低，「電氣化」Classic Mini的代價亦非常接近購入一部全新車，實在說不上划算。不過LEC的改裝企劃最值得欣賞之處，就是能令一部經典型號可以進入電動車年代，而且更善用一切可用的資源去實踐環保理念，連車用摩打及儲電池也能透過升級改裝重獲新生。LEC或者規模不算大，但其「舊車轉電車」的經營方針已獲得不少經典車迷支持，若你手上已有一部Classic Mini，想為座駕進行改裝，目前便得排期六個月才可收到完成品，若果身處英國以外地區，需時就更加長。

LEC的工程部非常聰明，不特別花距資設計全新的電池組或摩打，而是從已報廢的日產電動車Leaf中找尋適合的電動系統，經改裝及測試後再移植至Classic Mini，完美示範upcycling。（圖片來源：London Electric Cars）