BMW、HONDA與YAMAHA比併　全球最快警察電單車

如果有看電影《Judge Dredd（2012）》（港譯：特警判官）或是《RoboCop （2014）》（港譯：鐵甲威龍）的話，大家或多或少都會對未來的電單車有一些幻想，特別是執法者的坐駕。今回就看看全球世界各地的警察電單車中，最快的5部會是花落誰家。當然讓執法人員配以高速的坐駕，原意是為了增加效率，而非用來在人群中穿插。

BMW R1200GS police motorcycle （圖片來源：commons.wikimedia.org）

第五位

BMW R1200GS

由德國BMW所推出的R1200GS不單是有著專注道路使用的設計，同時兼備越野性能。電單車配置1170cc四衝程水平對向雙汽缸引擎，動力數據的話，最高馬力有著125bhp/7,750rpm，而最大扭力為12.74kg-m / 6,500rpm，極速為209 km/h，3.2秒完成0-100加速，再加上6速軸傳動、鋼管車架、電子可調懸吊的前懸吊及單鎗電子可調的後懸吊，利用先進的電子配備，提高操控與安全性。以色列與印度的峇厘島也是用BMW R1200GS，為交通警坐駕。

Honda ST1300P police motorcycle （圖片來源：hondapolice）

Honda ST1300P police motorcycle （圖片來源：hondapolice）

第四位

Honda ST1300P

日本Honda所推出的ST1300P，以高性能、舒適度十足與長途使用為設計方向。ST1300P用上1260cc的四衝水冷DOHC 16V 90度V4汽缸，最高馬力是126 bhp /8,000rpm，而最大扭力是11.93kg-m / 6,500rpm，極速為227 km/h，3.8秒完成0-100加速。日本當然會用日產的Honda CB1300給予交通警使用，同時英國、馬來西亞與美國地區也有使用。

BMW R1250RT police motorcycle （圖片來源：BMW）

+ 2

第三位

BMW R1250RT

由德國BMW以長途旅程為方向，所研發的高階電單車款R1250RT，性能與舒適兼備。R1250RT配以四衝程水冷DOHC水平對臥雙缸引擎，有著1,254cc，搭配電子噴射的供油系統，最高馬力是136 bhp /7,750rpm，而最大扭力是14.6kg-m / 6,250 rpm，極速為225.3km/h，3.1秒完成0-100加速，加上鋼管編織車架、中置避震彈簧與6速軸傳動。德國、美國、意大利及羅馬等地都有使用BMW R1250RT。

Honda CB1300 police motorcycle （圖片來源：wikipedia）

+ 2

第二位

Honda CB1300

Honda日本製的CB1300，以穩定性為設計主軸。車身配搭著四衝水冷DOHC 16活瓣並列4汽缸，總排氣量有著1248 cc，最高馬力是114 bhp /7,500rpm，而最大扭力是12.2kg-m / 5,000rpm，極速為240 km/h，3.2秒完成0-100加速，同時用上鋼管雙吊陣搖車架、濕式多片5前速鏈傳動、套管油壓前叉與雙筒油壓避震。日本多個地區與香港也是使用Honda CB1300。

Yamaha FJR1300AE police motorcycle （圖片來源：Yamaha）

第一位

Yamaha FJR1300AE

在電單車界Yamaha近年一直處於領先地位，以高性能Sports類電單車為方向的FJR1300AE，不單能駕馭長途旅程，同時整體穩定性極高。Yamaha研發了6速的變速箱，使加速度能在低轉也有更佳的表現，同時加入了輔助式滑動離合器，能更平順的降檔，加上四衝水冷並列四汽缸DOHC 16氣門引擎，總排氣量具1298cc，最高馬力是146.2hp / 8,000rpm，而最大扭力是14.1kg-m/7,000rpm，極速為245 km/h，自然是全球最快交通警用的電單車，另外3.2秒完成0-100加速。意大利、比利時、澳洲及日本等地，也選用Yamaha FJR1300AE為交通警坐駕。