最環保奧運會　Toyota研發大型活動專用無人駕駛電動車可變換商店

在疫情期間舉行的東京奧運依然魅力不減，在全球的目光關注下繼續創造奇跡。今屆奧運一大特色是有望打造成最環保的奧運會，在奧運當中實行了九個目標降低碳排放及應用回收材料的措施，其中一項備受關注的就是推出e-Palette電動自駕小巴為運動員及工作人員接送。

圖片來源：Toyota

e-Palette由Toyota研發，在東京奧運會及殘奧會期間使用，應用了Toyota自家研發的自動運輸管理系統（AMMS）以及任務分配平台（e-TAP）兩大技術。AMMS著重的是即時提供無人駕駛服務，要做到這一點，除了由系統因應候車人數靈活調整本來預定的行車時間表，調整車間而避免等候時間過長，另外亦有控制中心調控作出雙重保障。在設計的部分，e-Palette可以自由組合出不同的顏色，採用了前後對稱的箱型設計，輪子較小，以最大化車箱空間，亦能因應用戶的需求加減不同的設備，將之變換成為移動式會議室、商店等等，絕對不只是一輛車這麼簡單。

圖片來源：Toyota

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除了e-Palette之外，Toyota亦為棒球賽事提供最新的APM小型電動車，原來棒球在奧運場上已闊別三屆，所以今次特別受到棒球迷的關注。APM採用三排座位設計，座位可以摺疊收起或拆卸，靈活製造車上空間，同樣地以全電力驅動，續航力有100km，時速達到19km/h，除了棒球賽事之外，APM亦適用於大型展覽活動甚至是城市中代步之用。

圖片來源：Toyota

Toyota在今屆奧運作為最高級別的贊助商「奧林匹克全球合作夥伴」，然而卻在未公布原因之下Toyota卻放棄在日本投放與奧運有關的電視廣告，甚至是其社長亦不出席開幕典盛禮，當然由於今屆是閉門作賽形式舉行，相關的產品展示及試駕活動亦都取消，只提供電動車供奧運期間使用。