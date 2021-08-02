【麥拿侖】2.8秒時速100公里達成！史上最強開篷跑車765LT Spider

英倫超級跑車名牌麥拿侖（McLaren），是近年最積極推出新型號的同級廠商，雖然不斷有新車，但每款都很快售罄，可見超級跑車始終是富豪級車迷的最愛「玩具」。麥拿侖日前發佈了最新作──765LT Spider，配置一副四公升級雙渦輪增壓V8引擎，發放765匹最大馬力，加上裡裡外外一連串輕量化升級工程，大幅提升加速爆炸力，0-100km/h加速只需2.8秒完成，成為該廠歷來最快的開篷型號。

身懷765ps馬力及800Nm扭力，0-100km/h加速只需2.8秒的765LT Spider，是麥拿侖歷來性能最強的開篷型號。（圖片來源：McLaren）

曾有車迷「抱怨」，麥拿侖推出新款車的頻率高得有點令人追不上，不過事實就是無論它推出幾多新車，都好快被粉絲「秒殺」全數認購，例如去年才推出的765LT（硬頂版）便已經一早全數名花有主。今回上市的開篷版本，沿用有限量生產及發售的套路，接受訂單後只會製作765部，務必再次掀起搶購潮。

只要時速不超過50km/h，電動硬頂便可以在行駛中快速打開/收起。有幾快？只需11秒就完成動作，遇上「失魂雨」都唔會濕身。（圖片來源：McLaren）

事實上，除了宣傳推廣及生產策略得宜，麥拿侖的成功當然還包括它取材自真實賽車場的產品定位，旗下超級跑車都依然三大原則去設計：盡可能輕量化，足以應付賽車需要的操控性能，以及最接近完美的空氣動力學表現。以上賽車元素都可以見證於765LT Spider身上。

車身應用大量賽車技術，盡力改善空氣動力學表現，比同廠720S Spider提升了25%，在高速行駛時保持足夠下壓力，令行車動態保持穩定，駕駛人可以放心加速。（圖片來源：McLaren）

雖然765LT Spider提供方便駕駛者使用的電動開合硬頂（Retractable Hard Top，簡稱RHT），但其物料為先進而極為輕巧的一體化碳化纖維，就算以時速50公里行車，亦只需11秒便完成開／合程序，方便使用之餘，對整體車重的增加亦非常有限。根據廠方資料，765LT Spider的整體車重（1,388kg）只比硬頂版重約49kg，以增加了開合硬頂的跑車來說，重量提升的幅度實在非常輕微；假如與另一部同廠開篷跑車「舊作」720S Spider相比，765LT Spider更加輕了接近80kg（廠方更聲稱比同級性能最接近的對手輕了100kg），可見廠方的「減磅」工程技術又再有所進步。

作為旗艦級數超級跑車，上揭式車門理所當然地成為設計重點，成功搶佔路人目光。（圖片來源：McLaren）

765LT Spider沿用「720系」的四公升級（3,994c.c.）雙渦輪增壓V8引擎（型號M840T），與硬頂版本一樣，最大馬力與扭力分別被提升至765ps/7,500rpm及800Nm/5,500rpm，配合經過升級強化的7前速SSG波箱，令轉波所需時間比720S快15%，加速以至操控反應更加爽快。在如此強大的引擎動力與快捷的傳統系統幫助下，0-100km/h加速時間只需2.8秒，0-200km/h加速也只需7.2秒便可完成，隨時貶一貶眼已望不見其尾燈！

車廂同樣應用大量源自賽車的科技，例如碳化纖維座椅，無論外形、剪裁以至重量，都令車內人有如置身真實賽車的感覺。如車主想座駕達至最大的輕量化，甚至可選擇不裝設空調系統或音響，但相信作此配置的車主不會多吧？（圖片來源：McLaren）

要操控如此動力強大的加速機器，廠方應用了大量源自賽車場的空氣動力組件及特殊設計，盡力增強765LT Spider在高速行駛下的空氣動力（Aerodynamic）表現，車身上的前後及車側的相關組件大部分與硬頂版本相同，但車尾的大型尾翼就換了新的可動式設計，以配合硬頂開／合時不盡相同的行車需要。廠方表示，改善了的設計令765LT Spider比720S Spider多出25%高速行車下壓力，簡單而言，就是因此獲得了更可靠的快跑穩定程度，令駕駛人可以更加安全地享受高速飛馳的快感。

為了降低整體車重，大量細節都會用上輕巧的碳化纖維製作，車廂中央的「波棍台」便是其中一例。（圖片來源：McLaren）

要將如此「神級」的開篷跑車買到手，富豪車迷需要付出最少310,500歐元（折合約287萬港元，未計稅項），不過相信實際埋單不只此數，因為廠方同時提供兩套「補品」Clubsport及LT Black供買家訂購，既然花費得起，實在沒理由不一併購入吧？