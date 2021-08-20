Audi奧迪超科幻概念車Skysphere　蝙蝠車形態投影未來

設計天馬行空的概念車雖然未必能夠正式投產，但它們或多或少會反映出車廠設計部門的未來走向，就好像奧迪（Audi）日前發佈的全新概念車Skysphere，便是一部充滿Wow Factor的出色概念作品，有如現實中的蝙蝠車一樣的車身比例及線條細節，令人不禁想：「如果將來的奧迪真的是這樣子，一定要買入呀！」

Audi Skysphere擁有前長後短的典型GT跑車車身佈局，而且車身高度在Sport模式時可下潛至1.23m，構成了非常貼地的低重心型態，配合23吋大口徑輪圈及硬朗的車身線條，非常戰鬥格！（圖片來源：Audi）

奧迪將Skysphere定位為「未來的豪華雙門開篷GT跑車」，它採用了「前長後短」的GT跑車車身佈局，而且更大膽地設有前所未聞的可變式軸距（可變長度範圍為250mm），以配合不同的駕駛風格：當縮短軸距時，車身總長度為4.94m，Skysphere便進入動感模式，同時配合後輪輔助轉向系統，以應對激烈的駕駛風格；軸距拉長，車身總長度增加至5.19m，它就成為一部可作自動駕駛的豪華GT跑車，讓車內人悠閒舒適地享受長途旅程。

蓋上篷頂後的硬頂型態，由於仍屬概念階段，故此相信其車頂需以人手移除/裝上，待日後有機會成為量產型號，才有可能變成電動操作。（圖片來源：Audi）

有趣的是，當進入自動駕駛模式，控制台上的軚環及加速／煞車腳踏便會收納至隱藏位置，車廂完全化身成四正的共享空間，精準的導航系統、感應器及自動駕駛系統便會全面接手車輛操作，將車內人安全地送達目的地──這是另一項令Skysphere像極了蝙蝠車的未來化設計。

採用優雅的對開式車門設計，彰顯頂級豪華型號的尊貴身份。（圖片來源：Audi）

不要以為奧迪的設計師只是用數碼圖像紙上談兵，他們可是認真地製作了一部真正可以在路上行駛的樣板車，而且決定在8月13日於美國加州的圓石灘高爾夫球場進行全球首展（是為Monterey Car Week其中一項重點環節）。負責的設計團隊透露，Skysphere這部奧迪概念車，部分車身細節參考了經典的1930年代Horsh 853 Roadster（例如車身總長度是差不多一樣的5.2m）。當然這類說法只是向經典型號致敬的市場推廣手法，大家大可將Skysphere當成完全獨立的設計專案來看待。

史無前例的可變式軸距是Skysphere的最大重點，在電動車取替傳統汽車的大時代，類似的大膽設計相信陸續有來。（圖片來源：Audi）

既然認真地製作出樣板車，那麼機械設定也不能馬虎，設計團隊為Skysphere設定了全電動的驅動系統，後置電動摩打會發出最大馬力465kW（折算約624匹）及峰值扭力750Nm，以此驅動車重約1,800kg的Skysphere，足以發放出超級跑車級數的加速爆發力：0-100km/h加速只需4秒就可完成；電池充滿電後的最長續航距離亦達到500km，以全電動GT跑車來說，實在屬非常可觀的性能表現。

進入自動駕駛模式後，軸距拉長，軚環及控制腳踏被妥善隱藏，車廂化身成寬敞舒適的乘坐空間。（圖片來源：Audi）

興奮過後回到現實，理性車迷當然不難察覺Skysphere真正成為量產車的機會實在是十分低的，因為它內置的多項功能及設備，以至強勁性能及令人嘩一聲的可變式軸距設定，在目前的技術限制下實在無可能完全實現。不過重要的是，在這部「奧迪蝙蝠車」身上，我們可以預視到廠方的未來設計，例如車頭、車尾面相、車廂控制台等細節，或者在不久的將來便會出現在奧迪的新型號上，畢竟在新車進入電氣化年代的今時今日，正是車廠大刀闊斧改革及提升產品外觀的楔機，像Skysphere這類設計風格進取的概念車，實在很值得參考及細味。