盤點C朗拿度的15架夢幻名車　千萬跑車Bugatti Centodieci也入庫

目前世界上最多金的運動明星非 Cristiano Ronaldo 莫屬（名字有點長，我們簡稱C朗）。他是當今最知名的體壇明星之一，36歲以其超凡球技在足壇呼風喚雨，是史上進球率最高的球員。C朗之前為皇家馬德里踢了400多場比賽其驚人的進球率超過了其他球員，目前為祖雲達斯足球俱樂部效力，持續創造新記錄。

2019年福布斯Forbes公布全球運動員收入排行榜，C朗以年收入1.09億美元排名第2名，他在職業生涯中已經累績超過6億美元，他喜歡買車，每次獲獎或值得慶祝的時候就會買一輛新車來犒勞自己，像是慶祝2016歐洲盃足球賽事，葡萄牙以1：0打敗法國的好成績，C朗便購入 Bugatti Veyron ，與西班牙甲級足球聯賽豪門球隊皇家馬德里續約到2018年，年薪高達1700萬歐元，全球僅限量499部的 Ferrari 就買來當做犒賞自己的禮物。大家一定很好奇C朗到底買了多少夢幻車款，以下就讓我們來整理介紹。

盤點球星C朗的15架名車！Lamborghini、Bugatti 、 Maserati、Rolls-Royce、Chevrolet百萬跑車應有盡有~（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“每次贏球我都買一台” 盤點足球金童C朗的夢幻名車15輛】