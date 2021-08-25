平治│改裝Mercedes-Benz成旅宿汽車　奢華露營生活更可收納法拉利

由於疫情所致，失去旅遊的選項，香港人可以選擇Staycation與露營來代替。不過對比其他國家，能用Road Trip來避世真是何等幸福。韓國的露營風氣更盛，近年就有多個綜藝節目也是露營為主題，當中包括《Camping Club》（캠핑클럽）、《帶輪子的家》（바퀴 달린 집）與《機智的露營生活》，也可一看韓國露營的設施與文化的完善。不過在歐美地區，疫情爆發前，已經一直有著濃厚的Road Trip文化，每年也有以此為主題的電影。最近歐洲車廠Dembell以Mercedes-Benz三軸車型Actros為基礎，推出全新客製Motorhomes（旅宿汽車），與大家一起看看最奢華的露營生活。

Dembell以Mercedes-Benz車型Actros再改造，為客人提供更豪華的升級與選擇。（圖片來源：Dembell）

來自歐洲的車廠Dembell Motorhomes選擇Mercedes-Benz貨車車型Actros為基調，雖知Mercedes-Benz的貨車款Actros在業界已經相當出名，更獲得多次國際的卡車獎項，而且有著良好的省油科技與多選擇的人性化配備，不過被Dembell以此車型打造成全新Motorhomes，奢華程度不單成功移植同時更有昇華作用。

Mercedes-Benz貨車車型Actros原型。（圖片來源：Mercedes-Benz）

Dembell Motorhomes內部設計平面圖，當中的室內設計交由著名遊艇品牌Azimut負責。（圖片來源：Dembell）

Dembell將車身改裝成長身的旅遊巴士，而內部設計就交由著名遊艇品牌Azimut負責，當中地板或是牆身也有不同的物料與色系選擇。在車內設有4張舒適按摩座椅、皮革梳化、全套Miele電器的開放式廚房、獨立浴室與Bose家庭影院大電視等，同時使用了大量的電動收納方式，如在車外有一個電動遮陽傘，讓車輛行動時與停步時，生活空間也會擴展。同時作為長途旅途使用，並且兼顧環保概念，在車身頂就裝有太陽能板，車內發電機、冷暖氣，1,000公升水箱等等設備，足夠解決在車上生活的大多問題。

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能夠稱得上奢華的移動房屋，全因車內更是具備車庫，而且提供小中大三種尺寸可選擇，最小的Side Package Room能收納數台自行車與電單車；中型Small Garage尺寸能收藏如Smart般大小的小型汽車；最大的 Large Garage稱可收納一部4至4.5公尺長的車款，官方用上Ferrari Roma與Ferrari California作例子，雖則兩款車身也超過4.5公尺，但以Dembell的改裝功力，相信不成問題。現時官方未公開售價及開賣日期，而在外國不少傳媒，從過往的車價與室內設計的奢華程度，猜測約在270萬美元（約在2,100萬港元）成交，當中要跟據個人訂製所挑選的物料而定，不過相當會能考慮入手的人士，再多或少都不是問題。