平治│4部2022年最期望電動車　向Tesla進攻的第一年？

在面對歐盟國家在2021年7月15日共同提出的方案，2035年將全面禁止配備燃油機的新款汽車發售，包括汽油、柴油、油電與插電混動等車款，燃油車的市場進入倒數階段。當中不少歐洲國家早已發佈相關法案，同時當地政府更大力投放資源到建設公共充電站，以確保車主有充足充電供應。各大歐洲車廠絕不會坐以待斃，積極備戰電動車車款，阻止Tesla在電動車市場擴大版圖。今回就介紹平治（Mercedes-Benz），來年將會推出市面的4款電動車。

Mercedes-AMG EQS 53（圖片來源：Mercedes）

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#4 Mercedes-AMG EQS 53

今年在IAA慕尼黑車展上，平治一口氣展出多款全新電動車車款，當中Mercedes-AMG EQS 53就是其一，亦是EQ家族系列中最為注目的旗艦車型。EQS 53是品牌旗下的純電車型，雙馬達的配置加上Dynamic Plus套件，能夠產生751hp馬力和104kg-m扭力，在Race Start模式下0-100km/h在3.4秒完成，電子限制極速為220km/h。另外配戴107.8 kWh和AMG專用接線的400V鋰離子電池，官方表示WLTP續航里程約在526至580公里，同時支援高達200kW的快速充電，另外附加的i-Booster功能，確保煞車系統能在高效率運作下，同時動能回收與液壓制動相互結合運用。

Mercedes-Benz EQE 350（圖片來源：Mercedes）

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#3 Mercedes-Benz EQE 350

同樣在2021年的IAA慕尼黑車展亮相的Mercedes-Benz EQE 350，同樣是純電版車款，外型上與設計也與上文提到的EQS 53少一點，車艙也是用上MBUX Hyperscreen為配置，12.3吋虛擬儀表版與17.7吋OLED中控螢幕，再加上12.3吋OLED副座螢幕，所組成的無縫大型螢幕，充滿強烈的科技感。車身裝備215kW電動馬達與90.6 kWh鋰電池組，具有最大288hp馬力與54kg-m的扭力輸出，不過另一組引擎官方暫未公布，外間推測最後能達到670匹馬力的水平，續航里程可達660公里。2022年中將在Mercedes的Bremen工廠開始生產，而中國市場將會在中國在當地進行生產。

Mercedes-Benz EQB（圖片來源：Mercedes）

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#2 Mercedes-Benz EQB

在今年的上海車展亮相的Mercedes-Benz EQB，為Mercedes-EQ車系增添一員，最吸引人之處必是SUV車款的GLB車型為外型基礎，身為純電動力的EQB，擁有5座或7座版本的變化，最先會推出EQB 250與EQB 300 4Matic，250擁有188bhp輸出，300 4Matic採取前後雙馬達配置有242bhp馬力，跟隨期後的EQB 350 4Matic則具備雙馬達四驅的288bhp動能，同樣有著419km的續航距離。將會在中國北京奔馳工廠生產，同時海外市場也會在匈牙利工廠輸出，預計下半年陸續於各個地區上市。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance（圖片來源：Mercedes）

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#1 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

平治絕非單從純電車出發，始終在口味與駕駛體驗上與傳統車款也是有別，混能車款在市場有一定支持者，同時也沒有一刀切地放棄平治過往的設計，最新的Mercedes-AMG GT 63 S E Performance正是因此誕生。GT 63 S E Performance配置V8 Biturbo，其4.0升的雙渦輪增壓汽油引擎能輸出639hp最大馬力，同時有最大馬力201hp的電動馬達，搭配AMG SPEEDSHIFT MCT 9速變速箱，令車身馬力總數上升到843hp，0-100km/h在2.9秒完成，加速到200km/h不用10秒，極速則是316km/h。6.1kWh鋰電池組在純電模式下的最大續航距離約12公里，同樣預計在2022年陸續在各國上市。