KIA純電革命｜新世代EV6全球高調開售　充滿未來感設計參戰

無論車迷們想不想見到，刻下車壇正處身一個急劇轉變的時代，因為受全球環保政策推動，電動車取代傳統石化燃料汽車事在必行，各大車廠因而鼓足幹勁設計及生產各式新型號電動車。近年積極改革形象的韓國車廠起亞（Kia）亦緊跟EV潮流，於最近在歐美市場高調推出全新電動車EV6，以充滿未來感的外形先聲奪人，單以賣相而論，甚至有趕過日本主要廠牌新車之勢。

EV6是韓國起亞第一款「全電動型號」（以前的起亞電動車都是從傳統汽車改良而成），可說是該廠進入電動車市場的最新里程碑。（圖片來源：KIA）

起亞自2015年開始推出電動車，不過之前的型號都是以既有的傳統汽車作為開發基礎，無論外形以至性能都不算吸引。直至剛在全球主要市場推出的新型號EV6，廠方終於「火力全開」建構全新E-GMP（Electric-Global Modular Platform）電動車底盤，再由旗下位處三地（南韓南陽、德國法蘭克福及美國加州）的設計室精英合力創作充滿未來感的車身造型及車廂佈局，以此車正式參與新世代電動車市場爭奪戰。

日前剛在英國市場發布的EV6，最高級版本為圖中的四輪驅動GT-Line S，輸出馬力達321匹，峰值扭力為605Nm，由靜止加速至100km/h，需時約5.2秒，最長續航距離約為482km。（圖片來源：KIA）

根據廠方的計劃，2026年之前會推出總共十一款全新電動車，由於EV6是第一炮，因此對這車特別重視；同時為配合電動車有利環保的形象，特別取得由環保機構Carbon Trust發放的低碳排放認證（首部韓國車獲此資格），希望吸引到更多關注環保的車主購買這款新車。

從車後角度細看EV6，會發覺其車尾造型比車頭吸引，而且更滲入明顯的房跑車氣質。（圖片來源：KIA）

為吸引不同用車要求的準買家，廠方為EV6設定了多組不同規格版本，以英國市場為例，動力輸出先分為226匹的後輪驅動及321匹的四輪驅動，除此之外再依據車身及車廂裝潢分成「入門版」Air、「中階版」GT-Line及「高級版」GT-Line S，而且在稍後時間會進一步加推最頂級的旗艦GT型號，由此可見廠方對EV6信心十足，而且覬覦電動車市場的野心絕對不算小。

基本版本EV6 Air，車身上的細節線條會略為簡潔，感覺較平易近人。（圖片來源：KIA）

隨車的鋰離子電池組容量為77.4kWh，接駁家用插頭充電的話，需時7小時20分鐘充滿；若接駁中速充電站（50kW），由10%充電至80%需時1小時30分鐘；想再快一點就要接駁超高速充電站（350kW），同樣充電範圍只需18分鐘就可完成。充滿電後，最長續航距離接近/超過500公里（不同版本會略有高低），以目前新型號電動車的表現衡量，絕對算得上屬「長氣袋」，相信足以應付大部分日常用車需要。

中階型號GT-Line，同樣具備房跑車氣質；廠方在英國發佈會上透露，性能最強的旗艦版本（暫名EV6 GT）將於2022年冬季上市，此版本的最大馬力及扭力分別為577匹及740Nm，只需約3.5秒就可由靜止加速至時速100公里，起跑表現足以K.O.大部分仍要入油的傳統高性能跑車。（圖片來源：KIA）

EV6最吸引人的，是散發著未來感的大膽車身造型，對比日本車廠以至歐洲車廠近期發佈的新款量產型號電動車，起亞的設計及製作團隊竟然走得更前，同時車廂內又不失貼近現實需要的實用設計（例如向前扳下後座椅背，構成平整地台方便放置大型行李），可說是令車迷再次對韓國新車刮目相看。隨著電動車市場爭奪戰展開，我們或會看到個別車廠會以比往常大膽的策略吸納買家，作為車迷，相信這會是很好看的一台戲，畢竟過去十幾二十年，新車設計已甚少提供到真正的Wow Factor了⋯⋯

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以全新的電動車底盤（E-GMP）作為開發基礎，電池組平均分佈於車底有利營造前後重量平衡，同時提供寬敞的車廂空間提升乘坐舒適度。（圖片來源：KIA）