McLaren以F1賽車手「Daniel Ricciardo」為名　限量3架別注版720S

早於2014年McLaren為打入超級跑車市場,開出Super Series系列,以650S作為首款超跑示人,更將曾笑似Nike Logo的標誌改為車頭燈設計,加上高性能的表現與配置,成功殺出一條血路。McLaren團隊「食住個勢」,在2017年推出系列第2款旗艦超跑720S,延續650S的設計理念,並在性能與車身重量進一步升級,在超跑界大獲好評,更在2018年奪下汽車與機車組別中(Cars and Motorcycles)「Best of the Best紅點最佳設計獎」。至今以720S為基礎,先後推出多個別注與升級版本,包括「Velocity」、「Saros」與「Spider」等等,最近更以McLaren在Formula 1(一級方程式賽車)的車隊成員Daniel Ricciardo為名,打造全球限量3架的720S別注車款。