McLaren以F1賽車手「Daniel Ricciardo」為名　限量3架別注版720S

早於2014年McLaren為打入超級跑車市場，開出Super Series系列，以650S作為首款超跑示人，更將曾笑似Nike Logo的標誌改為車頭燈設計，加上高性能的表現與配置，成功殺出一條血路。McLaren團隊「食住個勢」，在2017年推出系列第2款旗艦超跑720S，延續650S的設計理念，並在性能與車身重量進一步升級，在超跑界大獲好評，更在2018年奪下汽車與機車組別中（Cars and Motorcycles）「Best of the Best紅點最佳設計獎」。至今以720S為基礎，先後推出多個別注與升級版本，包括「Velocity」、「Saros」與「Spider」等等，最近更以McLaren在Formula 1（一級方程式賽車）的車隊成員Daniel Ricciardo為名，打造全球限量3架的720S別注車款。

McLaren 720S 「Daniel Ricciardo」（圖片來源：McLaren）

如果有觀看Netflix的《Formula 1：飆速求生》的話，相信對Daniel Ricciardo不會感到陌生，因為在2019年播出第一季的劇集中，Daniel Ricciardo就佔上相當高的比重。《Formula 1：飆速求生》是以記錄片形式進行拍攝，當中正是由Formula 1比賽Red Bull Racing（紅牛車隊）的車手Daniel Ricciardo視角作其中一個大主軸，同時講述2018年紅牛經歷的重大轉變，先是高價簽入的F1史上最年輕分站冠軍得主Max Emilian Verstappen，在紅牛車隊成績亮眼，讓Daniel Ricciardo在隊中失去地位種下隱憂。同年紅牛車隊宣佈停止與雷諾車隊提供賽車引擎的11年合約，更在記者會中針鋒相對，誰不知隨後在轉會最後階段，就傳出Daniel Ricciardo不與紅牛車隊續約，並轉到雷諾車隊，上映了戲劇性的一幕，自然讓大眾記下Daniel Ricciardo這名車手。

2019年播出Netflix第一季的《Formula 1：飆速求生》。（圖片來源：Netflix）

Daniel Ricciardo是一名意裔澳籍車手，自2012年加入紅牛第二車隊（Scuderia Toro Rosso），開始其F1賽事生涯，2014年更升至紅牛一隊，為車隊取下不少分站冠軍，曾2次登上車手積分榜的第3名。在2018年與雷諾簽下為期兩年的合約，在2020 Eifel Grand Prix（艾費爾大獎賽）取下第3名，亦是替雷諾達成自2016年以來的首次頒獎台，當時更與總監打賭，如果成功在雷諾車隊登上頒獎台，總監不得不紋上Ricciardo選擇的紋身。2021年Daniel Ricciardo才轉會到McLaren（麥拿倫）後，就不時與新老闆Zak Brown打賭，想不到首個賽季還未結束，McLaren就以他名字推出別注車款。

自2016年開始，Ricciardo踏上領獎台後，會將香檳酒灌入自己的鞋子中並喝下，並稱此慶祝方式為「Shoey」。（圖片來源：getty）

McLaren旗下MSO（McLaren Special Operations）部門，釋出的「Daniel Ricciardo」720S別注車型，是紀念Ricciardo在意大利大獎分站取得冠軍。將 F1賽車MCL35M相同色系移植，包括Papaya Spark Orange與Burton Blue色調，另外車身的3號數字與澳洲國旗，是代表著Daniel Ricciardo的比賽編號與國籍，碳纖維側門檻印有Ricciardo簽名。車款全球限量3架，保持710bhp與2.9s完成0-100的標準性能，車款只在澳洲發行，售價為 $285,000 美元 （約合2,217,667港元）。

要入手McLaren 720S 「Daniel Ricciardo」絕非易事。（圖片來源：McLaren）