平治│Mercedes-AMG SL第7代成員SL 55、SL 63亮相 2+2座與4驅改革

1952年Mercedes（平治）由賽車文化延伸出來的AMG SL系列車款，至今擁有著69年的歷史，SL源於德語的「Sportlich-Leicht」，意指「輕量運動」，最初是以前置後驅的豪華雙門跑車示人。作為Mercedes旗下旗艦款轎跑車型，AMG SL系列已經擁有著6代不同車款。來到2021年，AMG SL系列迎來第７代車系，一口氣推出2款車作：SL 55和SL 63，同時帶來革新。

全新Mercedes-AMG SL 55與SL 63（圖片來源：Mercedes-AMG）

今次Mercedes-AMG SL的2款新車，在規格、性能與設計上也有大改進，先是回歸2+2的座位設定，將豪華跑車日常化。在動力層面，採用AMG 4.0升V8雙渦輪增壓引擎推動，簡單分為入門版與進階版，會比較易分類：入門版SL 55車型最大馬力為476hp，峰值扭矩是700Nm，而0-100km/h加速需要3.8s完成；進階版SL 63車型最大馬力來到585hp，峰值扭矩是800Nm，而0-100km/h加速需要3.5s完成，最高時速達到315km/h。配備的AMG SPEEDSHIFT MCT 9G變速箱，並且結合AMG Performance 4MATIC+全時四輪驅動規格，不單提供主動後軸轉向系統，加上其穩定系統及電子式後軸差速器鎖定設計，也讓車身在換檔速度、安全與靈活性也大大提高。

僅需15秒就可完成開、關篷。（圖片來源：Mercedes-AMG）

Mercedes-AMG SL新作車身設計方面，配合空氣動力學製造，應該也是當下最基本的設計思維，同時運用鋁、鎂、纖維以及輕質鋼材等物料構成車體，同時用上電動式軟頂的敞篷，自然比先前的GT Roadster輕近21公斤，車重僅約270公斤，剛性也提高18%。其電動式軟頂敞篷系統，能在時速60公里內也可進行，僅需15秒就可完成操作。

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車內的12.3吋數位儀表板和11.9吋觸控式中控螢幕，充滿科技感。（圖片來源：Mercedes-AMG）

Mercedes-AMG SL的車內設計，保持品牌一貫的奢華感。擁有著全新的MBUX影音系統，加上12.3吋數位儀表板和11.9吋觸控式中控螢幕，其高性能賽車座椅的頭枕，注入AIRSCARF頸部加熱功能，另外改為2+2座椅配置，令空間感大增之餘，又不失舒適度的照顧。目前售價、發售時間與交付日期亦尚未公佈，不過在車身的改革設計，會否是Mercedes-AMG近年的燃油車最後一撃？