Toyota│bZ系列首款車作亮相　Toyota bZ4X純電SUV　最耐用電池？

相信大家也會知道淘汰燃油車為大勢所趨，香港與歐盟等多個國家，也一致制定在2035年之前，停止新登記燃油私家車與發售。因此各大車廠也相繼推出多款電動車，希望提前在市場中站穩陣腳。日本Toyota車廠已是混能及插電混能車款的先鋒，但是一直未有涉足到純電能車款。起初各界亦有不少猜測，直到今年bZ4X概念車公開後，相信終於明白到日本車廠的部署，原來是次Toyota與Subaru共同研發，將雙方的技術結合，放到是次首款的純電能bZ4X車作之中。

最近Toyota bZ4X純電SUV正式公佈，底盤由Toyota和Subaru共同研發。 （圖片來源：Toyota）

在2020年時，Toyota正式完成對Subaru的股權變更，提高持股比例的同時也暗示著Subaru被劃分在Toyota旗下。其實早在2005年雙方早已在業務領域合作，共同開發過多款自動車作，更直言：「合兩家所長，共同開發最高水準的全時四輪驅動車種」此方向延續至bZ車款系列，最近正式公佈系列中首款純電車bZ4X。

Toyota bZ車系將基於e-TNGA理念底盤，為車款一大賣點之一。（圖片來源：Toyota）

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Toyota的電能bZ車系，名字中的bZ代表Beyond-Zero，意指超越零排放的理念，同時有著4大核心價值：人與人、人與車、人與自然和人與社會。另外bZ車系計劃在2025年前，將推出15款純電動車作。貴為車系的首名成員bZ4X，動能方面，分為前輪以及4輪驅動2種車型作選擇：前輪款採用單一電動馬達，150kW／201匹的動力輸出，8.4s完成0-100 km/h加速；四驅款為前、後雙電動馬達配置，160kW／214匹的動力輸出，7.7s完成0-100 km/h加速。另外用上與SUBARU共同研發的e-TNGA底盤，容納薄身大容量電池組，並且採用電動馬達、傳動、逆變器一體化的驅動結構，令車身有著短前懸長軸距，變相將車艙空間增加，同時擁有低重心架構。另外四驅款首次使用與SUBARU共同開發的X-MODE與Grip-Control（智慧多路況適應系統）技術，加上轉向系統改為線控設計One Motion Grip，以及純粹電控制，令車身在反應、加速與動力輸出有著良好的表現。

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在純電車界別，電池為最重要考慮因素，Toyota bZ4X的鋰電池容量為71.4kWh，續航距離為460至500公里。是次最大賣點非續航距離，而是電池的耐用度，因為Toyota表示以10年後仍能維持90％容量為目標進行開發，對電池電壓和溫度也擁有多重監視系統，預防發熱與冷卻液洩漏引發火災等情況。充電規格亦是支援各國家地區的大功率充電，快速模式下，可30分鐘充至80%，另外可選擇搭配太陽能電池板的全景天窗，每年可額外提供約1,800公里的續航距離。預計bZ4X在12月先登陸歐洲，隨後於全球地區發佈，明年中正式發車。